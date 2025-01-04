曾莞婷《祕書俱樂部》祕戀上司修杰楷　管麟坦承：早知情

記者蕭采薇／台北報導

職場劇《祕書俱樂部》暗流湧動，祕而不宣的職場戀情終於浮出水面。管麟飾演的周祕書，偶然目擊曾莞婷出現於修杰楷的私人住處，兩人間的互動顯得異常親密，讓管麟瞬間明白了兩人早已超越了普通上下屬的界線。雖然管麟承諾會嚴守祕密，但還是令修杰楷和曾莞婷倍感壓力，也為後續劇情埋下更多伏筆。

▲《祕書俱樂部》修杰楷表面上幫助曾莞婷接下大案，實則利用她為自己謀取非法利益。（圖／TVBS提供）

另一方面，修杰楷的腹黑計劃也緩緩露出端倪，表面上幫助曾莞婷接下大案，實則利用她為自己謀取非法利益，修杰楷同時暗中操控盧一成（曾子余飾）並疑似設下陷阱將賴雅妍置於危機之中。修杰楷也分享黑化的韓副總心境：「職場上總是會有一些陰暗面，韓副總就是在做對自己有利的事，一方面也是希望可以與高双芸的關係更進一步，導致傷害了同事跟公司。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《祕書俱樂部》曾莞婷祕戀上司修杰楷，卻被對方利用。（圖／TVBS提供）



修杰楷的隱祕手段和精妙操作不僅讓角色魅力大增，劇情的張力也大幅提升。而修杰楷與曾莞婷默契十足，將角色之間的曖昧與矛盾詮釋得淋漓盡致，管麟也以自然流暢的表演，成功刻畫了一個忠心但糾結的職場角色。《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

▲《祕書俱樂部》管麟飾演的周祕書，偶然發現副總修杰楷與經理曾莞婷的祕密關係。（圖／TVBS提供）