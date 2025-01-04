女團ELL＆s桃園跨年炸場！「連跳7分鐘組曲」嗨翻全場

記者許逸群／台北報導

新生代女團「ELL&s」日前擔任桃園跨年晚會精華時段的表演嘉賓，以用心編排的高難度舞台表演震撼全場。除了廣受好評的出道單曲Elevatah完整演出之外，她們特別為跨年演出設計了一段「7分鐘組曲」表演，呈現出一場不間斷的視聽盛宴。動感十足的舞步與流暢的節奏讓全場觀眾為之瘋狂，尖叫聲不絕於耳。

▲▼女團ELL&s出道首年就登上桃園跨年舞台。（圖／KJM娛樂提供）

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ELL&s的用心不僅體現在表演上，還在與觀眾的互動中展現出她們的親和力與幽默感。演出中段，主持人進行訪談並安排了一個特別橋段，由成員們將親筆簽名的「海報」丟給粉絲。然而，ELL&s 一如往常玩起諧音哏，拿出了可愛的「海豹娃娃」，台下觀眾也以超熱烈反應回饋，搶著要拿到她們的「親簽海豹」。

▲女團ELL&s人氣相當高。（圖／KJM娛樂提供）

訪談中，她們表示：「今年是我們正式出道的第一年，能夠登上桃園跨年的舞台實在太開心了，也很感謝這麼多粉絲的支持！」成員閃閃提到，過去曾在桃園拍攝過戲，因此對這裡非常熟悉且充滿親切感。

ELL&s共帶來5首精彩演出，包括〈Elevatah〉、〈ShowDown〉、〈Empire〉、〈Babayaga〉與〈Ride or Die〉。她們以活力滿滿的表演和精緻的舞台設計，讓全場觀眾在音樂與燈光交織的盛宴中迎接新年的到來。此外，她們本月也即將發行紀念重製版EP。