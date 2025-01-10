小孟老師／1月10日星座運勢　處女座愛對人「獲得超大滿足」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：積極應對解決
感情：向外遇見桃花
財運：得到財神眷顧
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：建立更強團隊
感情：談情說愛日子
財運：投資冷門有賺
幸運色：黃色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：強化企業品牌
感情：關注對方需要
財運：建立獲利制度
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【土象星座】
工作：加強反思改進
感情：打扮亮眼型象
財運：信心滿滿投資
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：調整工作進度
感情：幽默開朗表現
財運：投資目標精準
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：友善社區關係
感情：對方滿足了你
財運：錢財消費得宜
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯
【水象星座】
工作：友善同事關係
感情：打扮受人注視
財運：業績收入增加
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：身兼重要任務
感情：矛盾可望化解
財運：務實計畫展開
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：打造領先優勢
感情：善解人意助人
財運：順利躲避風險
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：牡羊
【火象星座】
工作：保持微笑友好
感情：得到伴侶關心
財運：加班多正財多
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：成為行業領袖
感情：突發浪漫姻緣
財運：外出朋友請客
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：考慮用戶問題
感情：有利談情說愛
財運：偏財小旺小獎
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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