楊子突情緒失控！「爆哭道歉黃聖依」挨酸演過頭　他吐槽：真尷尬

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃聖依與富商老公楊子參加節目《再見愛人4》，夫妻倆的互動屢屢成為熱門話題，黃聖依雖然遭老公情感操控，卻始終放不下這段婚姻，楊子的態度也讓觀眾非常憤怒。然而，最新一集中，楊子反思過去對待黃聖依的態度，竟在鏡頭前崩潰大哭並請求原諒。這一幕不僅未能引發觀眾的同情，反而被批評是「做戲過頭」，甚至讓在攝影棚內的嘉賓也直言「尷尬」。

▲楊子在最新一集中情緒崩潰。（圖／翻攝自微博）

節目中，楊子坦承過去在夫妻關係中處於強勢地位，財務大權完全掌控在自己手中，甚至黃聖依曾透露自己沒有任何個人財產，所有收入均由楊子管理。在最新一集中，楊子情緒失控崩潰，對著黃聖依邊哭邊懺悔：「我從來不哭，就現在開口就流眼淚，就是我覺得以前我所有的做法是沒有人性的，妳懂嗎？」他甚至自責：「我到現在根本沒有臉讓妳原諒，我真的太混蛋了。」

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▲楊子向黃聖依認錯懺悔。（圖／翻攝自微博）

這段話本應感人至深，卻因為楊子戲劇化的表現，被觀眾吐槽「完全像在演戲」。觀看這一幕歌手武藝也直言不諱地表示：「看完之後真的有點尷尬。我平常別人笑我會想笑，別人哭我會想哭，但這次別人哭我卻想笑，因為我感覺進不到他那個情緒裡去。」武藝的老實發言引發網友共鳴。節目播出後「楊子硬哭」登上熱搜，討論中大多是嘲諷的留言。

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