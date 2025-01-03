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沈玉琳兩億房產曝光全給這兩人　批小鐘是聯誼蟑螂注定孤老一生

記者葉文正／台北報導

沈玉琳今天出席RE‧X與全家結盟記者會，記者會上說要有錢，除了要賺之外，能省錢也很重要，他也提到，這幾年收穫頗豐，目前電視節目加上網路節目共5個，賺來的錢也都交給老婆，台北市加上新北市已經有5間房產，他的物欲不高，未來這些財產也都是老婆芽芽跟女兒的。

▲沈玉琳今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲沈玉琳今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

而沈玉琳這些年除了節目多外，代言與業配也多，基本上五間房產市值肯定破兩億元，不過他也謙虛表示：「房子多呢，也不代表都是用現金買，還是在繳貸款中。」

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▲沈玉琳今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲沈玉琳透露新北加上台北有五間房產。（圖／記者葉文正攝）

但他感性表示，他大了老婆芽芽17歲，也比女兒大48歲，自己物慾又不強，所以未來這些房產也都是老婆跟女兒的，所以也不用特別去幫女兒置產買房當嫁妝了，未來所有房子都是他們的。

▲沈玉琳今天出席記者會。（圖／記者葉文正攝）

▲沈玉琳談到小鐘感情現況。（圖／記者葉文正攝）

沈玉琳也透露，過年期間，會開著買來的新車，帶老婆與女兒環島，接著，還要帶他們到香港迪士尼旅遊，家中兩位寶貝去血拚，他就當挑夫幫忙拿東西就好，這是爸爸應盡的責任。

他也提到，女兒持續成長，但是她並不擔心女兒交男友這件事，沈玉琳說：「我很開明的，如果女兒交男友，我會教她必要的防護措施，該來的還是要來，我不像潘若迪，他說他會打斷女兒男友的腿，真的沒必要。」

而沈玉琳好友小鐘（鐘昀呈）單身多年，近日被直擊私約小24歲的女團「G.O.F」歲成員Dolly到小巨蛋觀賽，吳宗憲先前說若脫單就包紅包，沈玉琳則不以為然，「不會實現的啦，他結婚我都敢喊2百萬，他這一輩子注定要孤老一生」，他點出小鐘眼光太高、要求過多，交往沒結果，還笑虧小鐘是「聯誼蟑螂」。

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沈玉琳, 小鐘

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