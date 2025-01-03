孟耿如品牌元旦宣布暫停營運！　「去歐美闖闖」網追問移民

▲孟耿如自創的香氛品牌宣布暫停營運。（圖／翻攝孟耿如臉書）

圖文／鏡週刊

女星孟耿如創立的香氛品牌在元旦（1日）宣布於近日暫停營運，品牌指出，未來品牌規劃想去歐美旅遊闖闖。

孟耿如2023年創立香氛品牌Théière，販售香氛蠟燭、擴香、肥皂、幸運水晶等產品，並設有實體門市。品牌1日在臉書公告：「這是一個有點不捨但充滿感激的消息要告訴大家：由於品牌經營權的轉移，我們即將在1/15暫停在官網的營運與販售。」

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聲明指出，「未來品牌規劃想去歐美旅遊闖闖，希望未來還是可以再用另一種面貌回來。」並說明官網最終訂購日為2025年1月15日晚間23:59，每週的固定直播也將暫停。品牌最後強調：「這並不是結束，而是另一個階段的開始。讓我們一同期待未來的可能性，謝謝你們！」

一名網友在留言處詢問：「所謂歐美闖闖，是否指移民？」品牌回應：「哈哈哈是品牌沒錯呦」，該網友再追問：「還是不太懂，是指品牌移民還是人一起跟著移民？」，品牌回應：「品牌呦～。」







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