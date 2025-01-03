陳文茜罹癌「立遺囑」！　見繁複規定列5卡點：活人都可以被整暈

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，暫時卸下節目《文茜的世界周報》，進台大醫院接受治療。她持續在社群平台記錄抗病心情，深夜寫下對遺囑公證的感觸，「為了吾國恐怖繁複的遺囑公證，我決定好好活著」。

▲陳文茜抗癌坦然，但是立遺囑時卡關了。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜坦言，對於疾病的淡然並非出於堅強，而是對生命的體悟，認為每個人終將面對疾病的挑戰，只是時間與方式的不同。她呼籲面對惡性疾病時，應避免對生命過度執著，不要緊抓親友之情不放，也不要將幸運視為理所當然。她沒有歇斯底里的悲觀，更以理性的態度準備立遺囑，特別是為了毛小孩及慈善機構的安排，但卻發現我國遺囑公證程序繁瑣至極，令人難以招架，直言：「差點沒有暈倒⋯⋯活人都可以被整暈。」

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接著陳文茜列出遺囑公證5大暈頭之處，第一點是遺囑不能打字，手寫兩份且不得影印；第二點是要申請自己、遺產管理人、受贈人，及受贈單位的戶籍謄本本、身分證影本、還????機關証明，對此形容「如果沒有助理代勞，病人可能掛點在各戶政事務所的奔波路上」；第三點是動物無法成為受贈者，因此在世時要把相關事宜與資金處理好；第四點是高齡93歲的媽媽有2分之1法定繼承權，但是媽媽不喜歡狗，也不可能把她的錢分別匯給為她照顧狗的朋友；第五點是房屋土地權狀不夠，還要申請相關文件。

看完遺囑規定，陳文茜無奈地表示：「努力好好活著，因為我無法好好死去。」她也整理了辦理自書遺囑公證需要準備的文件。貼文還搭配她所有愛犬的照片，流露出對毛孩們的關心。

陳文茜列遺囑的感觸意外引爆轉發潮，發文8小時已經超過200個分享數，網友輪番留言「這篇出來，大家都會盡力活著」、「謝謝文茜的線上教學，真的是長知識了（已筆記），感覺很激勵人心，決定正確『努力好好的活著』」、「真的真的好昏，文茜姐的決定是對的，還請多多保重」、「對！ 就是衝這句，一定要好好活著」、「蠻激勵人心的」。



【陳文茜臉書全文】

《為了吾國 恐怖繁複的遺囑公證，我決定好好活著》

許多人提到我為什麼對於疾病淡然面對？

那不是堅強，而是體悟。

每個人最終都會被疾病打敗，只是何時？什麼方式？

對於未來，當你生了一個醫學上稱為很惡的疾病時，切忌對生命過度渴望；切忌抓著親友之情不肯放手；切忌把幸運當成理所當然。

我對未來，沒有過度歇斯底里的悲觀，也沒有我必打敗疾病被上帝垂憐醫治的僥倖之心。

我的態度，除了隨緣自在之外，學法律的人，自然會有一點理性，要預立遺囑。

尤其為了我的毛小孩，以及我想捐贈的慈善機構。

但當我看到吾國的遺囑規定時，差點沒有暈倒⋯⋯活人都可以被整暈。

第一昏：首先遺囑不能打字，要手寫。共兩份，必須複寫，不得影印，再簽名。

第二昏：我必須申請自己、遺產管理人、受贈人，及受贈單位的戶籍謄本本、身分證影本、還????機關証明。

我算了一下，如果沒有助理代勞，病人可能掛點在各戶政事務所的奔波路上。

第三昏：狗不能成為贈與者⋯⋯我必須在生前把相關事宜及資金處理好。

第四昏：我93歲的媽媽有二分之一法定繼承比例。她不喜歡狗，也不可能把我的錢分別????給為我照顧狗的朋友。

第五昏：房屋土地權狀不夠，還要申請房屋謄本，土地謄本及房屋稅單（我根本不知道繳費單丟到哪裏去了）

看完以下資料，我的決定：

#努力好好活著因為我無法好好死去。

*辦理自書遺囑公證之應備文件

1. 立遺囑人之身分證正本、印章。

2. 遺囑在公證人處親筆寫成至少一式二份或三份，可以複寫但不可影印或打字。

3. 遺囑內指定之遺囑執行人身分證影本或戶籍謄本。

4. 立遺囑人及繼承人或受遺贈人之戶籍謄本(原始戶謄手抄本及現戶戶謄)。

5. 金融機構存摺(如有)、房屋及土地權狀及房屋稅單與土地登記謄本。