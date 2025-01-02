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《到我們為止》拍片性騷擾再爆案外案　《紐約時報》被告求償2.5億美金

布蕾克蕾芙莉被傳聯合老公萊恩雷諾斯，施壓經紀公司解約性騷擾案被告賈斯汀巴多尼，但遭到經紀公司否認。（索尼影業提供）

▲布蕾克萊芙莉被傳聯合老公萊恩雷諾斯，施壓經紀公司解約性騷擾案被告賈斯汀巴多尼，但遭到經紀公司否認。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

去年底爆發了電影《到我們為止》（It Ends with Us）性騷擾事件，證實了女主角布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與導演兼男主角賈斯汀巴多尼（Justin Baldoni）幕後嚴重失和，並指控對方雇用公關專家在網路上帶風向、打擊她的聲譽，如今事件越也越烈，連報導此案的《紐約時報》也被賈斯汀控告，求償美金2億5千萬元。

這起求償是賈斯汀巴多尼於2024年12月31日提出，據悉整起訴狀長達87頁，比起布蕾克萊芙莉當初針對賈斯汀的申訴書80頁還要長，起訴的主因是《紐約時報》採訪布蕾克時，報導中提到他與製作公司Wayfare Studios，找來危機公關處理專家梅麗莎內森（Mellissa Nathan），策劃一系列針對布蕾克的負面新聞操作，目的就是為了減低她的可信度，讓她站出來指控時的說詞，得不到大眾的支持。

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因此針對這則報導的毀謗、侵犯隱私等訴訟，原告除了賈斯汀巴多尼，還包括他長期合作的公關珍妮佛阿貝爾（Jennifer Abel）、梅麗莎內森等，他們一致認為整起報導都刻意加上了毀謗性的標題，他們精心策劃一場報復式公關操作，想要誤導讀者。

導演兼男主角賈斯汀巴多尼，在電影宣傳期間的通告，恰好都跟女主角布蕾克蕾芙莉完全錯開，導致兩人之間的不和傳聞四起。（索尼影業提供）

▲導演兼男主角賈斯汀巴多尼，在電影宣傳期間的通告，恰好都跟女主角布蕾克蕾芙莉完全錯開，導致兩人之間的不和傳聞四起。（圖／索尼影業提供）

不過《紐約時報》則回應，表示他們的報導做到細微且非常負責任，「這是基於對高達數千頁原始檔案的審查，包括報導文章中詳細且準確引述的簡訊、電子郵件，至今為止，報導中的對象並沒有跳出來指出其中的任何錯誤。同時我們也登載了他們的聲明，包括報導中指控的回應。」

布蕾克萊芙莉表示，在拍攝過程中，賈斯汀做了多起讓她覺得不被尊重的行為，包括即興的親吻動作、要求她在鏡頭前演出高潮，以及她所扮演的角色在未成年時期的性經驗畫面，這些都是在她簽約後、未經同意就增加的。還有當她多次在私人專用的拖車休息時，不管是需要赤裸上身化妝，或者給小孩餵母奶時，製片或賈斯汀都會跑進來。據悉最後布蕾克彙整了所有的不當行為，向加利福尼亞州公平就業和住房部 （California Civil Rights Department）投訴。於2024年1月，布蕾克萊芙莉、賈斯汀巴爾多尼、製片、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）會面後，製作單位Wayfarer Studios同意親密戲指導員會在所有牽扯到裸體，或者模擬性愛的場景拍攝時介入，也同意不再演出即興接吻。

當《紐約時報》採訪此事時，布蕾克則表示提出性騷擾訴訟，還指控賈斯汀雇用了公關專家、製造各種負面新聞，想要惡人先告狀，讓她的說詞顯得更沒有說服力，因而讓整起事件升級。

在報導刊出後，原本雙方都是隸屬於同一間經紀公司WME，隨即傳出賈斯汀巴多尼被解約。在針對《紐約時報》的毀謗訴訟文件中，賈斯汀巴多尼方面指出在《死侍與金鋼狼》的首映會上，萊恩雷諾斯聯絡了WME的經紀人，要求他們與賈斯汀解約，「這讓當事人越來越感到恐懼，因為布蕾克與萊恩的行為，似乎要破壞賈斯汀的事業與個人生活。」不過WME已經出面否認，表示並未受到布蕾克方面施壓，「這不是真的，賈斯汀的前代表沒有參加《死侍與金鋼狼》首映，布蕾克或萊恩未曾施加壓力，要求與賈斯汀巴多尼解約。」

至於針對布蕾克萊芙莉的負面新聞，究竟是否出自有意打擊她名聲的公關團隊？大家突然想起去年8月，挪威記者凱爾斯蒂弗拉（Kjersti Flaa）在YouTube上公佈一刀未剪、2016年採訪布蕾克的畫面，指出當時她簡直就是用霸凌記者的態度面對專訪，引發大家對於布蕾克根本是「假面甜心」的批評。如今網友開始懷疑，凱爾斯蒂弗拉是否就是所謂操作負面新聞的一環？這讓凱爾斯出面喊冤，表示《紐約時報》的報導根本就是錯誤的，自己真的不是操作負面新聞的一環，但是卻引發更多的爭議，就是已經事過境遷近8年之久，才選擇曝光，到底是為了什麼呢？顯然光是打官司，並無法讓整起風波平息，反而事態更加擴大。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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鏡週刊, 到我們為止, 性騷擾

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