小孟老師／1月6日星座運勢　恭喜水瓶！付出全有回報

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：事業版圖擴增
感情：形象招來桃花
財運：有努力有收穫
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：工作表現優異
感情：愛情讓人成熟
財運：商務洽談機會
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：不再懼怕未知
感情：保持良好狀態
財運：節儉多有儲蓄
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：處女
【土象星座】
工作：取得不凡成果
感情：愛情大有所獲
財運：盈收有望新高
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：突破自我限制
感情：今日為愛而生
財運：買賣藝術獲利
幸運色：銀色
貴人：巨蟹
小人：射手
工作：領悟自我價值
感情：講求平衡付出
財運：減少奢侈購買
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
【水象星座】
工作：保持開放心態
感情：有結婚的念頭
財運：本業收入增加
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天秤
工作：修正思考方向
感情：繼續保持聯絡
財運：短期投資有盈
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
工作：得到公司福利
感情：單身者多奇緣
財運：親友回饋金額
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：魔羯
【火象星座】
工作：態度恭謙良好
感情：愛情給你力量
財運：兼差賺取外快
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：經營策略成功
感情：幸福是種財富
財運：財務合理支出
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：做事放寬心態
感情：珍惜得到的愛
財運：增資擴充情況
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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