DIOR大穎分手菲道爾「宣布合作台男歌手」！　合唱影片衝YT第三名

記者蔡琛儀／台北報導

來自《聲林之王3》的創作歌手郭家瑋推出首張創作EP，主打歌〈過了幾天〉更是以其真摯的歌詞和動人的旋律，加上郭家瑋的穿透力嗓音，讓歌迷為之動容，並讓IG擁有近60萬粉絲的大馬人氣創作女歌手DIOR大穎為之傾倒，主動提出合作〈過了幾天〉合唱版本。

▲創作歌手郭家瑋。（圖／杰思國際娛樂提供）

郭家瑋透露，兩人原本只是在IG上互相追蹤和欣賞彼此的歌藝，當新EP發行當天數位上架才20分鐘，DIOR大穎就在限動轉發了〈過了幾天〉，並主動提出合作邀約，這不僅讓郭家瑋的粉絲數量有所增加，也讓他有機會與大穎進行合作，男女合唱純享版影片一推出就登上台灣YT發燒影片第三名，獨唱及合唱的MV總觀看量更在一周就破150萬點閱。

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此外，郭家瑋也將在1月11日於西門町河岸留言舉辦全新個唱「郭家瑋2025 [ROOM TOUR] 個人演唱會」，他還計劃邀請自己心目中的「億萬點擊女神」文慧如擔任嘉賓，期待在舞台上與她首次合作。

▲郭家瑋和DIOR大穎合唱〈過了幾天〉。（圖／杰思國際娛樂提供）

其實郭家瑋最近熱衷於羽球運動，並因此認識了許多藝人好友，包括文慧如、洗菜、林言奕等人，他表示，打球不僅能讓他紓壓，還能讓他保持身材。對於2025年的新願望，郭家瑋希望能將自己的創作和歌聲傳遞到更遠的地方，並與更多欣賞的歌手合作，讓更多的聽眾認識他，也期待自己的球技能有所提升，如果有機會，也想挑戰一些運動賽事。