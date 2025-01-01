趙露思昏迷後病危！　後援會淚爆真相「病重被逼繼續工作」：非人對待

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思因長期壓力過大昏迷入院搶救，閨蜜看不下去，出面控訴經紀公司對她施暴PUA長達5年，官方後援會更發出公開聲明，透露趙露思一度有生命危險，所幸搶救回來，而她今年開始就沒有經紀人，所有事情都是自己處理，再怒控《戀人》劇組不讓她請假就醫，才會釀成大禍，痛訴她遭到非人對待。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）

趙露思全國粉絲後援會12月31日公開聲明，自2024年以來就沒有專屬經紀人，所有工作事務都要親力親為，加上繁重的行程安排，使其身體長期處於高壓狀態，特別是在拍攝電視劇《戀人》期間，她不僅要兼顧拍戲，還需參與其他宣傳活動，多次在感冒發燒的情況下工作至深夜，粉絲向工作室詢問趙露思的健康狀況，卻未收到明確回應。

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▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）

根據後援會指出，早在12月14日，趙露思在劇組拍戲時已因身體不適吸氧，並需助理以輪椅推行，12月15日她想就醫治療，向劇組告假到17日卻被拒絕，公司還繼續安排拍攝工作，到了12月18日她在片場突然昏迷，才被緊急送醫搶救，後援會不滿工作室在她住院後仍安排活動，且對外隱瞞狀況，直到趙露思坐輪椅的照片曝光，工作室27日才在發表聲明，稱趙露思因「突發疾病」入院，但中間已間隔13天。

後援會質疑趙露思在公司內部長期遭受不公對待，並嚴正要求公司對此作出回應。此外，有粉絲翻出行程，發現在趙露思病倒住院後，公司仍要後援會幫忙分配1月5日的公開活動，「在趙露思搶救第二天分配1月5日線下活動名額，我們合理認為這是公司不論趙露思身體有沒有康復都想讓其在1月5日之前恢復工作。」心疼趙露思遭到非人對待，要求公司和《戀人》劇組出面交代。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）





