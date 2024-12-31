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《一部未完成的電影》金馬最佳劇情片實至名歸　後疫情時代最偉大紀實電影

文／人物誌

2024年「紀錄」劇情片《一部未完成的電影》，由中國知名獨立電影導演「婁燁」執導，講述劇組為了拍攝十年前未完成的電影，再次集結當年的製作人員，卻不料在拍攝過程，不幸強碰COVID-19的肆虐，眾劇組成員只能被隔離在飯店中，十年前未能完成拍攝的電影，在疫情時代的紛紛擾擾下，是否仍只能接受未完成的命運？

在第61屆金馬獎中，《一部未完成的電影》力退群雄奪得「最佳劇情片」，導演婁燁也以該片拿下「最佳導演獎」。起初，電影在「114 年中國電影入臺配額抽籤」落選，受限於兩岸人民關係條例而無法上映，慶幸後來在金馬獎喜獲大獎，使該片得以在臺上映，讓臺灣觀眾能夠看到疫情時代中的苦悶與壓迫。

▲《一部未完成的電影》奪金馬大獎。（圖／《一部未完成的電影》電影劇照，下同）

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一部婁燁的電影 刻劃世界陷入停滯的困頓年代

翻出十年前的電腦，導演看見過去因故停拍的作品，決定重新召集當時的演員，一同完成這部未完成的電影。2020 年，江誠（秦昊飾）受導演所邀，前往武漢與劇組相會，卻沒想到正要步上軌道之際，劇組卻遭遇武漢封城、組內成員確診，江誠等人只好單獨關在飯店房間內，不僅人身自由遭剝奪、思念家人的情緒高漲，亦懼怕著自己成為確診者，在隔離期間承受過分的壓力。

時光飛逝，中國武漢封城也已是四年前的事，從武漢蔓延至全中國、全世界，多國因疫情肆虐而陷入停滯，生活的不便、人心惶惶的社會氛圍。正當人們正在逐漸淡忘疫情回憶時，《一部未完成的電影》以虛構劇情穿插寫實影像，搭配極具臨場感的手法，像是結合手機直式畫面與傳統電影畫面，使影迷回到那不願再次體驗的時光。

婁燁執導的第12部電影，記錄那些不該被遺忘的共同回憶

《一部未完成的電影》作為婁燁導演執導的第12部電影，在奪得金馬大獎之前，亦入選第77屆坎城影展「特別展映」。這部在海外普遍受到肯定的電影，卻因拍攝內容涉及國家形象的詆毀，即便首映時在「豆瓣」一度得到大量五星評價，次日也不出預料地遭到移除，資料的刪除彷彿它不曾存在過，自然也無法在中國上映。

婁燁導演在致臺灣觀眾的信中提到：「這也許也是給所有經歷了那段時間有幸走到今天的人們，和那些不幸沒能夠和我們一起走過那段時間的人們的一個交代，一段紀錄，一次紀念。」不禁令影迷沉思，這部電影所要傳達的，究竟是對於人性的關懷、批判政權的不是，亦或是記錄大時代中，那些不該被遺忘的共同回憶？

唯一能確定的是，電影致力於被看見，而它的被看見，完整了《一部未完成的電影》存在的價值與意義。片尾曲〈火紅的薩日朗〉中，唱到「有種幸福叫地久天長」，能夠撐過疫情的你與我，身旁的人依然能夠陪伴，便能意會到幸福是如此平凡。

延伸閱讀

「人生不是這樣算的。」《本日公休》：放在心上的惦念，珍惜人生路上遇見的每段緣分

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

人物誌, 電影, 一部未完成的電影

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