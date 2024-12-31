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蔡阿嘎：欠過年總是不好對吧！宣布「2024最後幹大事」網驚認地點

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年7月揭發前員工蘿拉，指控濫用職權與廠商簽署AB合約，從中獲利千萬，他在得知後立刻著手蒐證，並發出律師函將其開除。他在31日這天曬出照片，Hashtag「欠過年總是不好對吧」，而網友驚認照片中的位置「住真好」！

▲蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎發律師函開除元老級員工蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

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▲蔡阿嘎指控前員工用AB合約獲利千萬。（圖／翻攝自蔡阿嘎Instagram、YT）

蔡阿嘎於社群平台上發文，表示「2024年的最後，來幹大事囉」！加上Hashtag「欠過年總是不好對吧」，令人聯想到到他與前員工的糾紛。同時他曬出照片，照片中可見一片高聳的住宅大樓群，前方設有現代化設計的建築結構與綠化空間，而且鄰近捷運站出口。他在留言串寫下「哇～住這麼好喔！羨慕羨慕」。

▲▼蔡阿嘎發文幹大事。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡阿嘎發文幹大事。（圖／翻攝自Threads）

網友驚認照片中的建築地點疑似在蘆洲，輪番留言「我傻眼住蘆洲嗎」、「出站即家門。我家附近卻買不起」、「原來有人先幫嘎哥置產了」、「這是蘆洲站嗎」。有人好奇「跟討債集團一樣掛紅布條寫某某某欠錢不還嗎」、「跨年還搞任務」、「強制執行囉」。他的貼文在Threads超過10萬次瀏覽，數字持續增加。

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