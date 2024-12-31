唐嫣女神變女工！戴膠框眼鏡「隱身工廠」太犧牲　本人心聲曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」一角，戲播出後因為太紅，所有朋友都喊她「汪小姐」，反而都快忘了她的名字。劇中，她遭小人陷害，被迫下放工廠，穿著一身工人裝扮，還搬冰塊做苦力。唐嫣直呼「其實這時候的汪小姐也是很動人。」

▲唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」一角。（圖／緯來戲劇台提供）

在《繁花》中，唐嫣飾演的「汪小姐」是寶總（胡歌飾）的在外貿公司的合作夥伴，穿梭在黃河路上的餐廳談生意，大家都得敬她三分，她卻因為被同事陷害，被下放工廠，從燈紅酒綠的黃河路到滿是灰塵的工廠女工，還得演出搬冰塊等戲份，在造型也有了大轉變。

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▲唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」一角。（圖／緯來戲劇台提供）

很多觀眾認為唐嫣在造型上太過犧牲，但她並不認為，坦言自己的焦點不在外型，看到鏡子裡一身工人裝扮，反而看到跟過去不一樣的自己，笑說「原來我還可以有這種造型！」認為工人裝雖然不如黃河路上的汪小姐那樣明豔，但她認為很動人、很有力量。

▲唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」一角。（圖／緯來戲劇台提供）



唐嫣在下放工廠那段戲與中國知名足球員范志毅對戲，對方在劇中飾演她在工廠的領導，一開始輕視她、故意整她，但她不服輸的性格讓自己突破重圍。唐嫣回憶起對戲的過程，表示范志毅不是科班出身，所有台詞都是即興發揮，笑說「具體情緒到哪裡，我們都要能接得住的，但就怕抓不準他下一秒會怎麼演，擔心接不住他的戲」，她更形容「那是我的一座高山」。

▲唐嫣在《繁花》與中國知名足球員范志毅有不少對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

《繁花》在緯來戲劇台43頻道週一至週五晚間10至12點熱播中，本節目由健康力益暢敏冠名贊助播出。

▲唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」一角。（圖／緯來戲劇台提供）