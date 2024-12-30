李四端大學前沒吃過路邊攤！高中「偷吃」被爸爸撞見

▲李四端主持《大雲時堂》開播至今已邁入第7個年頭。（八大提供）

圖文／鏡週刊

李四端主持《大雲時堂》邁入全新一季將在八大播出，過往訪問過無數人的他也分享最難訪的人，就是自己愈熟悉的人，「因為熟悉，很多事情你會覺得還要問嗎？或者他回答的，你會覺得咦？怎麼跟私底下談的不一樣？你保留了什麼？或者你對你熟悉的人特別放水？」

近日進棚錄影時在現場特製受訪者想品嚐的美食，他秒回「叭噗冰淇淋」！之所以會選擇這，其實跟他的成長過程有關係！回憶起小時候的往事：「我小時候那時候環境衛生沒那麼好，我父親是學醫的，他很重視我們的個人健康，所以我在大學之前，從來沒有吃過攤販，也沒有吃過路邊賣的叭噗冰淇淋。」

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他記得高中時有一次偷偷在家門口買，卻被下班回來的父親撞見，當場要他把冰淇淋丟掉！回顧當年往事，李四端坦言當下心情是不愉快的，但現在能理解父親貫徹原則的用心良苦，他謙稱自己現在健康狀況還馬馬虎虎，應該歸功於嚴父的限制，但另一方面也會覺得還要稍微體諒小孩子，「我對小孩子就是能吃儘量吃，所以『叭噗冰淇淋』是蠻有意思的！」



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