唐綺陽健康亮紅燈「不允許再任性耗損」突宣佈重大消息　經紀人曝現況

記者孟育民／台北報導

現年59歲星座專家唐綺陽出道多年，因知性形象、分享專業的占星知識，獲得網友受封「國師」盛名。每年都會閉關推出星座書的她，不少粉絲關注「 2025解答之書 」的進度，對此她昨（29日）突在社群宣布2025年仍會出書，不過礙於深陷現狀，會換個形式推出，身體狀況疑似亮紅燈，稍早經紀人也做出回應！

▲唐綺陽身體狀況令人擔憂。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽在內文中坦言「健康不允許再任性耗損書寫」，但也不允許自己放著該盡的責任不管，決定改用錄音的方式，「2025年又是太特別的一年，我豈能放著該盡的責任不管？所以在痛苦決定不寫的當下，馬上生出新的決定：何不改用錄音試試？雖然從未做過，也不知結果如何，但，凡事總要試試才能無悔。」透露目前已完成九個星座，團隊也傾全力配合，正如火如荼趕剪音檔中，希望趕農曆年前如期給大家，安心過年。

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▲唐綺陽星座書將用錄音的方式推出。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

對於唐綺陽的身體現況，經紀人表示：「老師已年近60，體力狀態及長期工作強光照射，眼睛有些過度消耗，比較無法專注長時間使用電腦寫書，目前身體狀況都還好，謝謝關心！」