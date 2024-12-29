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愛莉莎莎「3天前才搭濟州航空」　見飛機失事嚇壞：躲過一劫

記者王靖淳／綜合報導

南韓濟州航空今（29）日上午發生重大空難，疑在準備降落時遇鳥擊，導致失控撞上跑道盡頭圍牆，隨即爆炸起火，機上除了2人生還外，至今確認151人罹難，消息曝光後，震驚各界。為此，YouTuber愛莉莎莎事後在IG限動發文談及此事，除了透露3天前才搭過這航線之外，同時也直呼：「覺得躲過一劫，好恐怖。」

▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎在文中提到，自己平時頻繁往返於泰國與韓國之間，竟然與這次的濟州航空空難事件擦身而過。她寫道：「一天到晚飛泰國到韓國的我，覺得躲過一劫。」附上3個哭臉的表情符號透露，自己在3天前才搭乘該航線，讓她不禁直呼「好恐怖」，並在文末以「RIP」為本次事件的罹難者哀悼。

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▲▼愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎看到空難的新聞感到害怕。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

從曼谷飛往務安的濟州航空班機（航班編號7C2216，B737-800型）今（29）日早上準備降落務安國際機場時，疑似因鳥擊偏離跑道，撞上機場外牆後起火。該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人，除了2名獲救的生還者外，推測其他乘客已經全數罹難。為配合事故調查，國土交通部宣布務安機場跑道將關閉至2025年1月1日上午5時。

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濟州航空, 空難, 愛莉莎莎, YouTuber, 網紅

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