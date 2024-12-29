ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人趙露思健康亮紅燈，且因為失語症的關係，僅能和親朋好友使用聊天軟體溝通，而她也全身無力，需要坐在輪椅上給人照顧，消息曝光後引起大批粉絲不捨。在好友魏笑出面爆料早在11月就不對勁後，一名網友更整理出趙露思在生日後的「血汗」行程，要求工作室給交代。

▲趙露思一度動了退出演藝圈的念頭。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思健康亮紅燈。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏笑28日晚間發出趙露思坐在輪椅上看書和與她傳訊息的模樣，透露好友目前已經會說點話，也開始站起來復健，她不忍表示「說實話從她生日（11月9日）開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了，後來進組，再到18號爆發」。

粉絲難過列出趙露思生日後的行程，可見從生日以來連續40天都有工作，這段時間不只拍戲和工作時需要自己找造型師，還得面對外界的抹黑和謠言，儘管如此她都在粉絲面前維持亮麗光鮮的一面。

▲▼趙露思。（圖／記者張筱涵製）▲▼趙露思。（圖／記者張筱涵製）

▲粉絲怒列趙露思40天沒休息工作。（圖／《ETtoday》製表）

留言區全是網友們替趙露思抱不平，「明知員工生病仍然強迫其拍戲導致重病，屬於侵權！出來賠償道歉！解約！」、「露思真的很好，一直以來盡職盡責，身體狀態不好但每次對粉絲都有回應，態度都很好」、「罵她的人吞千根針也不為過」、「好好的，命差點沒了，就不說明嗎」、「健健康康進組，工傷到進搶救室，失語症狀，劇組公司上下捂嘴十天，被爆出來以後第一件事就是封鎖藝人帳號，劇組定好的聲明一拖再拖，趙露思被挑在風口浪尖挨罵，各個平台辱她十幾億流量」。

 ►趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

►閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

►趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

►趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙露思

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 梁赫群遭女星陷害「被長官罵到臭頭」！　公開對方身份：很大咖
  2. 濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了
  3. 周杰倫日本相見寶可夢總裁！　「獲800萬稀有卡」：開心到快飛上天
  4. 北一女校長「臉書呼叫賈永婕」突道歉！她被圈粉親回應：身教勝於一切
  5. 温嵐父親27日過世　悲慟道別「老爸 ，我們彩虹橋上見」
  6. 陸男星劇組驚爆「武行集體侵犯女子」！拍床上片炫耀　官方急發聲
  7. Energy首登上海開唱　Toro肚貼粉絲臉頰...噴笑畫面曝光
  8. 六月爆婚變「挽救13年婚姻」！　于美人聽關鍵字作勢離場...暖心發聲
  9. 《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼
  10. 女星嫌太累「拍戲第一天突罷工」！　阿Ken一聽驚呼：我認識

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366