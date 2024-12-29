趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人趙露思健康亮紅燈，且因為失語症的關係，僅能和親朋好友使用聊天軟體溝通，而她也全身無力，需要坐在輪椅上給人照顧，消息曝光後引起大批粉絲不捨。在好友魏笑出面爆料早在11月就不對勁後，一名網友更整理出趙露思在生日後的「血汗」行程，要求工作室給交代。

▲趙露思健康亮紅燈。（圖／翻攝自微博）



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魏笑28日晚間發出趙露思坐在輪椅上看書和與她傳訊息的模樣，透露好友目前已經會說點話，也開始站起來復健，她不忍表示「說實話從她生日（11月9日）開始，已經感覺到她各方面有些不對勁了，後來進組，再到18號爆發」。

粉絲難過列出趙露思生日後的行程，可見從生日以來連續40天都有工作，這段時間不只拍戲和工作時需要自己找造型師，還得面對外界的抹黑和謠言，儘管如此她都在粉絲面前維持亮麗光鮮的一面。

▲粉絲怒列趙露思40天沒休息工作。（圖／《ETtoday》製表）



留言區全是網友們替趙露思抱不平，「明知員工生病仍然強迫其拍戲導致重病，屬於侵權！出來賠償道歉！解約！」、「露思真的很好，一直以來盡職盡責，身體狀態不好但每次對粉絲都有回應，態度都很好」、「罵她的人吞千根針也不為過」、「好好的，命差點沒了，就不說明嗎」、「健健康康進組，工傷到進搶救室，失語症狀，劇組公司上下捂嘴十天，被爆出來以後第一件事就是封鎖藝人帳號，劇組定好的聲明一拖再拖，趙露思被挑在風口浪尖挨罵，各個平台辱她十幾億流量」。