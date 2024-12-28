張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

記者潘慧中／綜合報導

張惠妹近期在大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx」演唱會，進而勾起不少歌迷的好奇心，想看她早年上節目受訪的片段，尤其是她曾坦言不喜歡名字的其中一個字，還因此要求公司能幫忙改名。

▲張惠妹本來要叫「張惠美」。（圖／翻攝自Instagram／amit_feat_amei）



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張惠妹其實本來要叫「張惠美」，但陰錯陽差取了現在的名字後，她從國小開始就一直希望爸爸能幫忙改名，「也不是說這個名字很難聽，就是一直覺得有一個『妹』字好像不太好，同學會說『欸，妳的名字好像我媽媽的名字』。」

▲張惠妹小時候不喜歡「妹」這個字。（圖／翻攝自Instagram／amit_feat_amei）



鮮為人知的是，張惠妹進公司前所提的第一個要求，就是幫她改名，希望能被取一個藝名，「不管什麼都好，因為我就是想要改名，我在小時候就一直希望改名，都沒有辦法改。」

▲張惠妹曾坦言進公司前所提的第一個要求就是改名。（圖／翻攝自Instagram／amit_feat_amei）



但最終，張惠妹依然沒改名字，原因是公司將名字拿給算命師看過後，對方直言不能更改，「這一改就沒有人氣了。」