邊佑錫6冠王得獎感言沒講完「遭強制下降送走」　張員瑛目睹瞳孔地震

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典）於27日盛大展開，大勢男神邊佑錫成為場上獲獎最多的人，成為本屆6冠王，只是他最後一次拿下「最佳男主角獎」時，因感言還沒講完，又返回麥克風區域講話，工作人員卻沒注意到台上的狀況，一併舞台連同他一起下降送走，當場出現直播意外，張員瑛、成韓彬見狀嚇到瞳孔地震，全程被播出。

邊佑錫27日最後一獎奪下「最佳男主角獎」，他成為6冠王、本屆最多得獎者，謙虛表示：「真心感謝每位收看《善宰》的觀眾，還有導演、作家、照明導演、所有工作人員，以及一起演戲的演員們。」他不忘感謝經紀公司VARO讓他走到該位置。

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▲邊佑錫感言沒講完遭下降送走，他慌張之餘只能原地揮手說掰掰。（圖／翻攝自cloud.推特）



邊佑錫一一致謝每個幫助他的人，「還有我的爸爸媽媽，我的郵筒們真心感謝還有愛你們」，最後他成諾：「我會成為一步一腳印慢慢前進的演員！」說完他離開麥克風位置，怎料，他似乎還有話想補充，於是又重新站回麥克風位置，但典禮工作人員沒有注意到，將他與舞台一併下降。

▲張員瑛目睹瞳孔地震。（圖／翻攝自weverse）



突然被「送走」，邊佑錫當場慌張不已，表情又尷尬又可愛，只好揮揮手說「掰掰」，全程被在場的觀眾拍下來，由於鏡頭當時已經在拍主持人張員瑛、成韓彬，他們兩人看到邊佑錫遭強制下降，表情驚慌不已，只有直播前的觀眾看得一頭霧水，直到這段幕後曝光後，網友才笑說「原來出現放送意外了」、「第一次看到張員瑛嚇到忘記控制表情」。