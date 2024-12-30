接棒《九重紫》　網最期待陸劇《國色芳華》楊紫、李現二搭重現童顏CP

▲《國色芳華》由楊紫＋李現二搭。（圖／取自李現微博、楊紫工作室微博）

圖文／CTWANT

近期熱門陸劇《九重紫》、《蜀錦人家》都已完結篇，不過還有很多陸劇以及待播陸劇等著大家繼續追，像是《大奉打更人》、《國色芳華》、《清明上河圖密碼》、《冬至》，尤其《大奉打更人》王鶴棣、田曦薇這組高顏值＋高人氣的CP檔更是未開播先轟動，另外還有預計2025年1月將上檔的《國色芳華》是楊紫＋李現二搭，當初兩人主演的《親愛的，熱愛的》人氣火爆，這對「童顏CP」實在令人超級期待！

《清明上河圖密碼》上映日期：2024年12月16日

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改編自中國大陸作家冶文彪創作的同名小說，由電影《男歡女愛》的導演楊帆與《深淵寶藏》的導演熊琛聯合執導，張頌文、白百何領銜主演。故事背景設定在北宋宋徽宗宣和年間，生活在汴梁城的一家五口本是過著樸實又吵吵鬧鬧的生活，但意外捲入轟動全城的一宗大案讓五口之家的生活發生了轉變，一家人在破解各種案件中各顯其能，同時又要解決層出不窮的家庭問題。

▲《清明上河圖密碼》由張頌文、白百何領銜主演。（圖／取自《清明上河圖密碼》微博）

《冬至》預計上映日期：2024年12月20日

《冬至》是由愛奇藝出品，由黃景瑜、孫千領銜主演的都市懸疑愛情劇。改編自凝隴的同名小說，講述了刑警江成屹和女麻醉師陸嫣，分手八年後意外重逢，攜手攻破一起連環殺人案並解開誤會，破鏡重圓的故事。

▲《冬至》改編自凝隴的同名小說。（圖／取自《冬至》微博）

《大奉打更人》預計上映日期：2024年12月28日

2024年播出的中國大陸古裝仙俠電視劇，改編自作家賣報小郎君的同名小說，由鄧科導演執導，王鶴棣、田曦薇、劉奕君、晏紫東領銜主演。劇情描述一名員警楊凌（王鶴棣飾）意外進入到充滿玄幻色彩的大奉王朝，靠著現代人優秀能力自救，並成為為大奉百姓破案的打更人許七安，憑藉著現代所學所能，運用科學知識和推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件，被譽為大奉斷案高手。

▲《大奉打更人》改編自作家賣報小郎君的同名小說。（圖／取自《大奉打更人》微博）

《國色芳華》預計上映日期：預計2025年1月

由《去有風的地方》的導演丁梓光執導、張鳶盎編劇，改編自意千重在起點中文網上載的同名小說的古裝傳奇電視劇。此劇由楊紫、李現領銜主演，並以唐朝為背景，主要講述了女主從現代穿越至商賈之女何惟芳的身體裡，攜手雅冠長安的投資人蔣長揚一同譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。而且《去有風的地方》也是超級好看的治癒劇，讓人更加期待《國色芳華》的播出，一定要加到追蹤清單。

▲《國色芳華》。（圖／取自李現微博、楊紫工作室微博）

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