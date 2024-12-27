快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

記者蔡琛儀／綜合報導

婁峻碩他去年向愛情長跑多年的女友焦凡凡求婚成功，今年受訪時多次表示會在今年結束前登記結婚，本月中婁峻碩被問到此事再度強調：「有登記一定會跟大家說！」果然今天稍早，焦凡凡宣布：「在一起即將八年的這天，決定選簽一個終身契約，合作愉快。婁先生 婁太太。」還曬出數張超唯美的婚紗照。

▲▼婁峻碩、焦凡凡結婚了！（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

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照片中，焦凡凡身穿平口開衩白色禮服，氣質高雅，再搭配她幸福的笑容，讓粉絲也都被感染她的喜悅，而新郎婁峻碩則是一身俐落西裝，相當帥氣。

證婚團陣容也相當龐大，包括婁峻碩所屬五堅情、Ching G Squad等團體好友全員到齊，還有曾和婁峻碩組「高爾夫兄弟」的派翠克、派偉俊，都一起在場見證這對長跑多年愛侶最重要的日子。婁峻碩也發文寫：「登記合法夫妻與證婚人們。」讓網友看了都直呼感動。

▲兩人證婚團超龐大。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）

婁峻碩透過經紀人表示：「會選今天是因為明天12/28是我們交往八周年的日子，找了我們一堆朋友來擔任證婚人。」也表示：「很謝謝這群朋友這麼早起來，一起到戶政事務所見證我們登記結婚，因為他們平常奔本不會這麼早起！」至於成為新手人夫的心情？他笑說：「很開心，謝謝大家祝福！」