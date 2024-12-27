YTR陳妮絲生了！　甜曬一家三口合照：寶貝登入地球了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳妮絲今年2月宣布嫁給韓籍男友水哥，6月驚喜公開懷孕的喜訊，事後更舉辦性別派對，透露肚子裡的寶寶是女寶寶。平時會透過社群記錄生活的她，今（27）日PO文宣布平安生下女兒，同時也附上一下三口的甜蜜合照，「我們的寶貝登入地球了。」

▲陳妮絲生了。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

照片中，陳妮絲身穿淡粉色睡袍，躺在病床上，懷抱剛出生的女兒，臉上洋溢著溫柔與滿足的微笑，展現新手媽媽的幸福喜悅，寶寶緊貼在她的懷中，乖巧地閉著眼，模樣十分可愛。坐在病床旁的是陳妮絲的老公水哥，他身穿黑色連帽上衣，表情溫和，眼神中充滿對老婆與孩子的關愛，散發出身為新手爸爸的自豪感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妮絲今年2月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

陳妮絲在文中開心宣布家中迎來新生命，並表示「母女均安」，同時也甜蜜寫道，「我們的寶貝登入地球了」，短短一句透露新生命的誕生，雖然貼文沒有詳述生產細節，但簡單的幾個字，卻足以讓粉絲感受到這位新手媽媽滿溢的幸福。貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言寫下祝福，「恭喜」、「辛苦了」、「好感動」。