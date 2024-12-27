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韓劇《和我老公結婚吧》要拍日版！「佐藤健演部長」日媒爆3選角

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《和我老公結婚吧》由朴敏英主演，描述悲慘人妻重生穿越回到10年前，重新改寫人生新頁的故事，今年1月播出時創下高收視，27日傳出要翻拍日劇版。日媒搶先爆料3個選角名單，引發日網好奇。

▲▼韓劇《和我老公結婚吧》傳出翻拍日版，選角名單出現佐藤健。（圖／翻攝自X）

▲韓劇《和我老公結婚吧》傳出翻拍日版，將在串流平台播出。（圖／翻攝自X）

據日媒《Pinzuba》報導，27歲女星小芝風花宣布換到新東家，自2025年1月1日起加入眾多當紅演員所屬的經紀公司Top Coat，同時新年度對演出角色也有新挑戰，除了已經宣布在大河劇《豈有此理〜蔦重繁華如夢故事〜》扮演花魁，另一個傳出是翻拍韓劇《和我老公結婚吧》，將飾演人妻重生復仇的女主角。

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▲▼日版《和我老公結婚吧》傳出女主角是小芝風花。（圖／翻攝自IG）

▲日版《和我老公結婚吧》傳出女主角是小芝風花。（圖／翻攝自IG）

韓版女主角朴敏英為了詮釋第一世的罹癌角色，甚至將體重減至37公斤，展現深厚演技實力，還有從素顏戴眼鏡到變身美女造型的過程。知情人士表示，小芝風花年紀比朴敏英小10歲，重生後性格很適合她，並透露劇集2個男生選角，有35歲的佐藤健與43歲「SUPER EIGHT」的橫山裕。日版由串流平台Amazon Prime Video投資拍攝，目前尚未有正式消息。

▲▼韓劇《和我老公結婚吧》傳出翻拍日版，選角名單出現佐藤健。（圖／翻攝自X）

▲日媒傳佐藤健將會演出日版《和我老公結婚吧》。（圖／翻攝自X）

▲▼日版《和我老公結婚吧》傳出女主角是小芝風花。（圖／翻攝自IG）

▲日版《和我老公結婚吧》傳出另一個男生選角是「SUPER EIGHT」的橫山裕。（圖／翻攝自IG）

而韓版《和我老公結婚吧》有3個重要的男性角色。第一位羅人友飾演的「劉志赫」，劇中飾演部長還有驚人家世背景，協助女主角復仇，第二個是女主角第一世的丈夫「朴敏煥」，個性自私屬於反派；第三個是女主角的初戀「白恩浩」，故事中是一名廚師。電視台相關人士分析，從角色形象來看，擅長詮釋浪漫愛情角色的佐藤健可能會飾演「劉志赫」，橫山裕可能會扮演故事中的反派「朴敏煥」。

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