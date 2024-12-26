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奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！何猷君真實財力揭曉

記者陳芊秀／綜合報導

澳門富二代何猷君是已故賭王何鴻燊的四房兒子，與超模奚夢瑤2019年結婚，並育有一對兒女。他近年在大陸發展電競事業，創業公司於今年7月在美國納斯達克證券交易所上市。而爸爸身價高達5000億港幣（約台幣2兆元），他表示並不依靠家中財力，更在婚前告訴另一半，自己不是無限額富二代。

▲▼奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！（圖／翻攝自微博）

▲奚夢瑤婚前被何猷君告知，「妳不要以為我是那種有一張無限額度卡的富二代」。（圖／翻攝自微博）

現年29歲的何猷君出身富裕家庭，2020年他參加陸綜《幸福三重奏》時，與吳京聊天談到創業心情，當時許願「希望可以做到有個上市公司，然後再回家」，他想證明自己有「生存能力」，更透露結婚之前，告訴奚夢瑤，「妳不要以為我是那種有一張無限額度的卡的富二代」，因為自己說過不會拿家裡一分錢，「我不是這種人，我說過我不拿家裡的錢，我怎麼拿呢，我只能自己去做事，這幾年妳和我在一起真的要去打拼，我真的要去創業」。當時奚夢瑤回答「沒問題我幫你」。

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▲▼奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！（圖／翻攝自微博）

▲▼奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！（圖／翻攝自微博）

▲何猷君錄陸綜《幸福三重奏》時，坦言婚前告訴奚夢瑤，自己不會拿家裡錢。（圖／翻攝自微博）

▲▼奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！（圖／翻攝自微博）

▲奚夢瑤答應何猷君婚後一起努力。（圖／翻攝自微博）

何猷君是麻省理工學院的高材生，近年發展電競事業，最終於今年7月成功讓其持有14.2%股份的電競公司競威武集團（NIP Group）在美國納斯達克證券交易所上市。他近日接受陸媒訪問時表示，自己即將邁入30歲，希望在這個人生階段實現資產過億的目標。

▲▼奚夢瑤婚前被告知「老公不是無限額富二代」！（圖／翻攝自微博）

▲何猷君今年7月，持股電競公司在美國上市。（圖／翻攝自微博）

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