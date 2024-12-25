安妮零下十度大街上換衣　冰島激情凸點照曝光

記者葉文正／台北報導

伊林藝人安妮Annie歲末推出全新個人桌曆《環旅拾光 Discovery Odyssey 2025》，安妮與妹妹攝影團隊遠赴6個國家的著名景點，從浪漫的阿姆斯特丹、中世紀風情的馬耳他、宏偉的布達佩斯，到令人屏息的冰島景色，連續多年安妮都推出桌曆，她說，這次的拍攝無論是服裝或景點，都是她最滿意的，「這是我獻給每一位支持我的粉絲禮物。」

▲安妮的桌曆展現她對藝術的熱愛，封面在冰島拍攝。（圖／水靈文創提供）

安妮挑選出13張照片，每一張都充滿她對旅行的熱愛與對藝術的敬意，她從台灣準備好全部的服裝，她說，要用照片感受不同文化的魔力，展現她對生活、藝術與情感的熱愛。各地拍攝的溫度差異大，她甚至到零下10度低溫的景點拍照，穿著輕薄女神款洋裝，她說，每個路人都穿厚重保暖的衣物，只有她穿著夏天的洋裝在拍照，引來不少路人好奇圍觀，她說，「其實真的很冷，我是俄羅斯人，已經不太怕冷了，但這次連我都覺得超冷。」

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▲安妮在馬爾他海灣的沙灘。（圖／水靈文創提供）

安妮在冰島拍攝時，氣溫零下10度，她在著名的斯科加爾瀑布前，在冰冷的天氣穿著輕薄的洋裝拍攝，瀑布一直濺起水花打在她身上，她靠堅定的毅力完成拍攝，「我的手和臉都凍得通紅，但我的目標只有一個，要拍出完美的畫面，我想讓大家感受到冰島的壯美。」周圍的遊客看她「有點瘋狂」，都自動把空間讓出來讓她拍攝，她笑說，大家應是敬佩她的勇氣吧。

▲安妮跟老伯伯借腳踏車拍攝。（圖／水靈文創提供）

安妮經常一天內要完成3到4套的服裝拍攝，拍攝過程中很趕時間，需要頻繁換裝，有時更不得不在人群中直接換衣服，安妮透露，在匈牙利拍攝時，有一位在路邊的匈牙利女孩一邊專心吃著水煮蛋，一邊全程目擊她換衣服，「我妹妹協助我換衣服，雖然我們動作很快，但難免還是會有『穿幫』來不及遮住的一秒鐘，我看這位匈牙利女孩吃著水煮蛋，目不轉睛看我換衣服的神情，她超級淡定，我跟妹妹都笑了。」她認為真的是非常有趣的拍照經驗。

▲安妮在冰瀑前造型依然涼快。（圖／水靈文創提供）

逗趣的事還發生荷蘭拍攝時，安妮忽然想與腳踏車拍照，靈機一動她直接和路邊的老阿伯借腳踏車，順利完成畫面生動豐富的照片，安妮說，一切的挑戰和努力，看到成果後都覺得非常值得，「相信粉絲們也會覺得驚喜並為我感到驕傲。」全新桌曆數量有限，水靈文創出版。