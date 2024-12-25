侯怡君睽違5年回歸八點檔「奪全台冠軍」　製作人尪蕭大陸說話了

記者黃庠棻／台北報導

民視最新八點檔《好運來》首播即掀起收視狂潮，以破3.91的亮眼成績奪下全台冠軍寶座，近120萬觀眾一同見證這部年度大戲的誕生，可見其魅力非凡。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

劇中，侯怡君一人分飾兩角，將正義感十足的秋如與充滿女力的好運詮釋得淋漓盡致，精湛演技深獲觀眾好評。不僅如此，藍葦華逗趣的角色、陳慕義沉穩的中醫師形象、倪齊民帥氣爆棚的表現、楚宣的美人心計、高群與高欣欣的輕鬆逗趣、霸氣角頭龍天翔和氣場爆棚的賴慧如，以及天資聰敏的童星蕭晴曦，都讓觀眾看得津津有味。

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▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

《好運來》劇情緊湊精彩，搭配眾星雲集的卡司陣容，成功擄獲觀眾的心，播出平均收視2.98，最高一分鐘更飆升至3.91，落在侯怡君跟藍葦華穿梭在陣頭中，展現滿滿體力活的大場面。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

民視董事長王明玉、總經理廖季方親臨劇組，為全體演員及工作人員送上「好運連連包」，感謝大家共同努力，創造出如此亮眼的成績。董事長表示「這是一個很棒的開始，謝謝大家的付出！」總經理則感謝團隊的合作，讓戲劇品質更上一層樓。製作人蕭大陸也對觀眾的支持表達了衷心的感謝，並希望好運能帶給每一個人。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

演員們也紛紛分享了拍攝的心得，侯怡君表示「非常感謝觀眾的支持，接下來雙胞胎的際遇非常扣人心弦，一定要好好鎖定收看，保證精彩。」王燦表示「這部戲不只在中藥行裡有精彩的鬥智，黑道世家裡也有溫馨的親情，絕對會讓觀眾意想不到。」龍天翔則透露這次的角色雖然是角頭老大，但還是與以往不同，更具挑戰性。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

倪齊民表示昨天大家都跟著看首播，非常刺激，而且接下來他也是有所發揮。楚宣透露這一次榮幸可以參與，也祝福觀眾好運一直來。童星蕭晴曦則是劇中爸爸跟媽媽吵架的潤滑劑，笑說「印象深刻是他們每次在吵架的時候，口水都噴在我臉上」讓眾人聽得哈哈大笑。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）

曾子益則很開心《好運來》的上檔日，就是自己的生日，所以生日願望都給《好運來》，更期待未來跟媽媽楚宣的對手戲。賴芊合透露很開心這一次演出對爸爸撒嬌的戲，這也是她首次演出到忘記自己在演戲，覺得很過癮。《好運來》不僅是一部精彩的戲劇，更是一份對美好生活的祝福。隨著劇情不斷深入，相信會帶給觀眾更多的感動與驚喜。

▲《好運來》首播開紅盤。（圖／民視提供）