拋喜訊！ㄚ頭副業版圖再擴大　曝跨年不在台灣「新年盼遠離壞人」

記者孟育民／台北報導

宣告喜訊！副業女王丫頭詹子晴與森田、Vic 陳雋希兩位創辦人攜手創立快電商，搶在年終2024歲末之際，要正式官宣給消費者們一個驚喜耶誕好消息！就是迎來韓國知名潮流服裝品牌「Grove」正式進駐快電商販售。詹子晴對於經營事業總有獨特眼光，耗時長達4個多月開會溝通才順利促成合作。

▲ㄚ頭副業版圖再擴大 。（圖／快電商提供）



她偷偷分享自己的穿搭小心機：「我平時的治裝費用都是飛韓國一趟一次買齊，女生的穿搭如果要買基本款，更要買質料和剪裁設計好看的，才更顯得出有品味與簡約時尚感，而不是俗氣。」恰巧今天是耶誕節，在過往交換禮物遊戲裡抽過最無言的禮物是什麼？詹子晴無奈苦笑：「連續三年抽到藍牙音箱，決定今年不參加交換禮物聚會，很怕我的這個命格又是抽到藍牙音響。」

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▲ㄚ頭苦嘆聖誕節不玩交換禮物 。（圖／快電商提供）

即將告別2024，對今年的自己說一句話？她表示：「今年有很多新的大突破，不論結果好壞，你都盡力了。」她給自己打了70分，希望能讓明年的自己有更好的空間突破。下周跨年剛好要飛去澳洲辦事情，就決定乾脆多待幾天在澳洲跨年了，她期許：「第一次在澳洲跨年蠻期待的，2025新希望，遇到好人好事好幸運，遠離壞人壞事壞衰運。」

