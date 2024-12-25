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金在中淚訴被收養過程！ 1反應讓媽媽哭了：這麼好的孩子卻遇到這種事

（圖／翻攝自小紅書）

▲金在中。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

12月24日上午，韓國歌手金在中與母親劉方順共同亮相KBS 1TV的節目《清晨庭院》，母子倆首次詳談金在中3歲時被收養的故事，引發廣泛關注。

金在中之前就曾提到他自小被一個有8個女兒的大家庭收養，並曾在《新品上市便利餐廳》共同出演，與家人一起呈現出濃厚的親情，溫馨互動讓人印象深刻。

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（圖／翻攝自小紅書）

▲金在中。（圖／翻攝自小紅書）

這次，劉方順在節目中更深入分享了當初收養金在中的點滴。她回憶道，當時因熟人的推薦見到了金在中，對方表示這是一位「有特殊情況的孩子」，希望她能考慮收養；然而，劉方順起初卻猶豫不決，坦言家中已有許多孩子，負擔可能會過重，但熟人一句「像妳這樣的人一定能照顧好他」，讓她重新考慮了這件事。

（圖／翻攝自小紅書）

▲金在中。（圖／翻攝自小紅書）

初見金在中時，他明亮的眼神和可愛的模樣深深打動了她，當金在中喊出一聲「媽媽」並緊緊摟住她的脖子時，她的心瞬間融化了。「我心想，這麼好的孩子怎麼會遇到這樣的事？」於是，她決定將他帶回家，並承諾即便家中環境有限，也要盡全力讓他感受到家的溫暖。

劉方順感性地說，金在中從小就展現出孝順的品性，並形容：「像他這麼孝順的孩子，世上可能找不到第二個。」提到這裡，她不禁落下淚來。而金在中也對母親滿懷感激，他表示：「這些孝順的舉動不算什麼特別的事，都是兒子應該為母親做的。」這份深厚的母子情，感動了無數觀眾。

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