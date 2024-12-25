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曾國城每月給18歲兒5萬生活費　需要還可以再給

記者葉文正／台北報導

曾國城、卓文萱、吳秉承今天（25日）出席三立電視《型男大主廚》年終跨界合作記者會分享近期生活規劃。曾國城18歲的兒子曾元德今年前往加拿大念大學，昨天剛回來過耶誕節，他爆料兒子去當地都沒剪頭髮，髮型已變成一頂安全帽，並透露一個月會給兒子5萬生活費出手大方。

▲▼曾國城X兒子曾元德 寄養家庭招募記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾國城(左)與兒子曾元德。（圖／記者屠惠剛攝）

曾國城183公分高的兒子曾元德9月前往加拿大就讀英屬哥倫比亞大學（UBC），他說兒子剛回來過聖誕節，也提到愛兒剛去時本來是短頭髮，結果回來之後變成一頂安全帽頭，昨天全家人還吃了聖誕晚餐，女兒為交換禮物花了一個禮拜親手封蠟包裝，喜歡做菜的兒子則是收到料理刀，他形容「像看到女友一樣」，並喊話兒子「如果願意的話」可以做菜給爸爸吃。

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▲▼三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會-曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會曾國城與吳秉承。（圖／記者周宸亘攝）

他也被問到，兒子在外唸書會不會有很大的開銷，曾國城說：「他還算省啦，他不會亂花錢」，被問農曆新年有沒有包紅包給兒子？被一旁的吳秉承爆料說「他每個月都在包紅包了！」，曾國城說每個月都會匯錢給兒子，金額大概三到五萬元，如果兒子有需要都會再給他，讓在場媒體大喊羨慕。

▲▼三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會-曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城與吳秉承。（圖／記者周宸亘攝）

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