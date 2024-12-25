林予晞獻出處女作「新身份曝光」　曝聖誕計畫…工作中跟劇組過！

記者黃庠棻／台北報導

演員林予晞首次擔任有聲書聲音主播，為經典文學《惡童三部曲(I)大筆記本》獻聲，於今（25）日於鏡好聽平台獨家首賣，林予晞表示由於這是自己第一次錄製有聲書，精雕細琢的錄製工作讓她從穿短袖的時節，一路忙到開始穿大衣，上架時間正巧遇到聖誕節，讓她笑說「當作是我幫各位準備的聖誕節禮物，希望你們會喜歡這份心意」。

▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／鏡文學提供）

至於林予晞今年聖誕節要怎麼度過，她笑說由於目前正在趕拍新戲，所以肯定在劇組跟工作人員一起過了。不過林予晞也不忘宣傳即將上檔《死了一個娛樂女記者》，表示自己很期待這部劇的播出，宣傳上也將努力呈現各式各樣有趣的內容，希望能更多人知道這部好劇。

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▲林予晞不忘宣傳即將上檔的新戲《死了一個娛樂女記者》。（圖／鏡文學提供）



由林予晞演繹的經典文學《惡童三部曲》，不僅被翻譯成40多種語言版本，在全球多項大獎中獲得殊榮，也曾改編成電影，入圍奧斯卡金像獎「最佳外語片」。故事的內容講述戰爭下的人性，匈牙利裔女作家雅歌塔克里斯多夫用孩童的角度讓大眾看見殘酷的世事，加上簡潔通俗的描述與對話，立體呈現每個角色內心的多元面相。



林予晞在擔任此書的聲音主播當中，迎來不少挑戰，貼心的她為了讓聽眾融入故事內容，在錄製過程中下了不少的功夫，像是小男孩的對話、與外婆的對話，她演繹時特地改變聲線，直呼「聲音的起伏變化雖然不像廣播劇那麼明顯，但還是必須壓低嗓音進行揣摩，才能讓聽眾可以進入故事中。」

▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／青春期影視娛樂提供）



另外由於本書有許多非常直白的對話，包含了一些不雅的罵人詞彙，林予晞也提到「剛開始錄製的時候要講出髒話並不是那麼順利，隨著我逐漸熟悉文本的表現方式後，就能更加投入角色，自然演繹文本裡的對白。」期盼大眾在聆聽的過程中，一方面感受林予晞的聲音魅力，也體驗聲音閱讀的樂趣。



林予晞本身經營Podcast超過三年，對聲音內容製作並不陌生，她平時在開車時也有收聽Podcast的習慣。談到生活方式，林予晞提到「自從接觸有聲書之後，我發現有聲書可以幫我解決用眼過度的問題，還有一些有趣的收穫是可以聽到字怎麼念！所以很推薦給聽眾朋友，聽聽看我在錄製過程裡下的功夫。」

▲林予晞首次擔任有聲書聲音主播。（圖／青春期影視娛樂提供）

不僅如此，林予晞也提到科技的演進讓生活節奏加快許多，現代人處於資訊爆炸的社會中，出現許多新的接收資訊的方式，聲音內容未來將成為傳播資訊的重點。「現代人在用眼頻率逐漸上升的情況下，會有越來越多人需要透過聲音的方式，接收資訊，而且是一些有一些編輯過、很工整的、內容準確的資訊。」