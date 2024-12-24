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男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚

記者黃庠棻／台北報導

聖誕節在台上映的電影《魔戒：洛汗人之戰》，是由金獎導演彼得傑克森監製，打造《魔戒》系列正宗前傳，不僅找來原班製作團隊助陣，更使用奧斯卡配樂大師霍華蕭為《魔戒》三部曲創作的經典配樂，前奏一出現就令觀眾感動地淚流滿面，彷彿重回中土世界。

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

電影日前試映會上，有不少粉絲發現片中驚喜現身的「白袍巫師」薩魯曼，竟是由9年前病逝的真人版電影演員克里斯多夫李所配音，讓粉絲又驚又喜，直呼新片「誠意十足」、「看完只有滿滿的感動！」

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▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

在新片《魔戒：洛汗人之戰》現身的經典角色「白袍巫師」薩魯曼，正是《魔戒》三部曲中的大反派，其演員為英國傳奇男星克里斯多夫李，他其實在2015年就因病逝世，製作團隊原本考慮要找其他人聲演此角，但克里斯多夫李的遺孀卻主動聯絡，表示「他一定也希望能繼續演出《魔戒》」。

▲已逝男星克里斯多夫為《魔戒：洛汗人之戰》獻聲。（圖／翻攝自imdb）

▲已逝男星克里斯多夫為《魔戒：洛汗人之戰》獻聲。（圖／翻攝自imdb）

因此，《魔戒：洛汗人之戰》團隊從《哈比人》電影的大量錄音素材中，努力剪接出的本片台詞，終於讓這位傳奇演員在逝世多年後，仍以其招牌形象重回中土大陸，參與最新的《魔戒》作品。

▲已逝男星克里斯多夫為《魔戒：洛汗人之戰》獻聲。（圖／翻攝自YouTube）

▲已逝男星克里斯多夫為《魔戒：洛汗人之戰》獻聲。（圖／翻攝自imdb）

《魔戒》時隔多年推出新作，大膽挑戰以動畫形式詮釋中土世界，不僅找回老班底米蘭達奧圖、克里斯多夫李，就連配樂也部分採用了奧斯卡配樂大師霍華蕭的招牌配樂，讓本片導演神山健治感動到哭了出來，本身就是《魔戒》鐵粉的他自爆「在錄音室聽到那經典旋律，眼淚就不自覺地流了下來，彷彿再次體驗一場精采絕倫的冒險」，並保證這部新作將延續《魔戒》三部曲的感動，絕不會讓粉絲失望。

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

▲《魔戒：洛汗人之戰》即將在台灣上映。（圖／華納兄弟提供）

被粉絲盛讚「誠意十足」的新作《魔戒：洛汗人之戰》，故事發生在《魔戒》三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手(布萊恩考克斯聲演)的家族故事。聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫為了替父親報仇，背叛洛汗王國展開突襲，迫使聖盔王與人民離鄉背井，躲進遠古要塞號角堡中。被沃夫大軍逼著只能苦守堡壘。無路可退的洛汗王國，在聖盔之女赫拉公主(蓋亞懷斯 聲演)帶領下，展開撼動歷史的背水一戰。

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