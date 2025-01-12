李多慧公開YT頻道收入！　「暖捐50萬做公益」狂圈粉

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，今（12）日她上傳新片大方公開頻道收益，並透露自己將部分收入捐給兒童福利機構，大約是台幣50萬元。影片內容曝光後，立即湧入大批網友朝聖，除了表示被圈粉之外，同時也紛紛留言稱讚她的善良。

▲李多慧捐出部分YT收益給兒童福利機構。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）



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影片中，李多慧表示，她將自己的部分收入捐給了一家兒童福利機構，約合台幣50萬元。她透露，這筆款項來自她的YouTube頻道以及會員收入，並表示這是她25年來首次一次性使用如此大筆金額，所以感到非常激動和滿足，「我已經很久沒有心情這麼好了，我真的很滿足，在我25年的人生中，這是第一次一次花這麼多錢，所以很激動。」

▲李多慧會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧在影片中附上捐款的收據截圖，表示她的善款已成功轉入指定的兒童福利機構。她指出，這筆捐款不只來自她一人，還包括許多支持她YouTube頻道的觀眾。為此，她對於能夠與觀眾共同參與這份善舉感到無比榮幸，並對所有支持者表達深深的感謝。

▲李多慧公開YT頻道觀看收益（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

除了分享捐款的喜悅，李多慧也在影片中提到，她對於與兒童互動的熱愛，希望未來能創造更多與孩子們交流的機會。她認為，這樣的互動為她帶來了更多的能量和靈感，「我平常就真的很喜歡小朋友，我還想創造更多跟孩子們交流的機會，去了反而獲得更多能量。」

▲李多慧公開YT會員收入。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）



影片曝光後，湧入大批網友寫下稱讚留言，有人表達對李多慧的敬佩，指出她將自己的收入標榜為與粉絲共同的貢獻，這樣的謙虛態度讓她再度圈粉不少人。還有網友大讚李多慧的慷慨和愛心，不僅捐款給兒童福利機構，還在文化交流上做出貢獻，為台灣粉絲帶來韓國的零食，紛紛認為她的善舉值得大家一同學習。