ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張藝興現身SM 30周年演唱會！「合體EXO隊友」喊：We are one

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂迎來創立30周年紀念，近兩日在首爾高尺天空巨蛋舉行了「SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL」家族演唱會，動員了旗下歌手大軍，還找回已經離開公司的藝人團聚，可惜的是，天團EXO只剩下2人登台，首次以2人形式演唱人氣歌曲〈初雪〉，前成員張藝興則被目擊到坐在台下觀賞。

▲張藝興與EXO 2成員合體。（圖／翻攝自張藝興IG）

▲張藝興與EXO 2成員合體。（圖／翻攝自張藝興IG）

EXO在2012年以12人團形式出道，但隨著吳亦凡、鹿晗、黃子韜相繼退團，張藝興也將事業重心放在中國，目前團體僅剩8人。成員中伯賢、XIUMIN、CHEN已改簽INB100，且在2024年與老東家SM鬧出合約糾紛，D.O則成立了個人公司。而KAI與世勳則因正在服兵役而未能參與此次演唱會，因而此次SM 30周年家族演唱會，只有隊長SUHO與成員燦烈登台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張藝興與EXO 2成員合體。（圖／翻攝自張藝興IG）

▲張藝興現身SM 30周年演唱會。（圖／翻攝自微博）

燦烈在台上時坦言，此次與SUHO作為EXO的代表站上舞台，是全新的經驗。他感慨：「這是我們兩人首次以EXO的身份一起登台演出，意義非凡。」此外，他也透露了 EXO 未來的計畫：「KAI 很快就會退伍，世勳雖然還有一些時間，但已經不遠了。我們正在討論接下來的活動，請大家多多期待。」

值得一提的是，台上雖只有兩人登台，台下卻有粉絲目擊到張藝興在台下奮力為隊友們應援，事後他也在Instagram曬出SUHO在後台認真練舞的片段寫下「太認真了隊長」，以及與SUHO、燦烈的合照，表示「下次見」，還喊出EXO口號「We are one!」

▲張藝興與EXO 2成員合體。（圖／翻攝自張藝興IG）

▲張藝興限時動態。（圖／翻攝自張藝興IG）


點我看影片

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

EXO

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹西平預告「吃便當過除夕」　父母雙亡悲嘆：寂寞很久了
  2. 南韓觀眾對《魷魚2》最嚴苛！　導演嘆：回家卻得不到安慰的感覺
  3. 紀曉君消失歌壇「夜市賣燒酒雞」！　霸氣喊：擺攤怎麼了嗎？
  4. 黃子韜抖音粉絲「一天狂跌300萬」！原因曝光　網嘆：很正常
  5. 愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間
  6. 目睹自家豪宅燒成灰燼！　好萊塢男星搶救失敗險「跳海求生」
  7. 大咖女歌手半夜睡在信義區！　「路人圍觀她睡覺」嗨爆：本人超美
  8. 隋棠結婚10年當街放閃尪！　「甜蜜散步」親密合照曝光
  9. BL劇開車直接開到底！陳峻廷張哲偉「運動畫面」家人全看過
  10. 百萬網紅DK曝不生小孩主因！「她的身體她說了算」寵妻發言萬人讚爆

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366