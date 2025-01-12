張藝興現身SM 30周年演唱會！「合體EXO隊友」喊：We are one

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂迎來創立30周年紀念，近兩日在首爾高尺天空巨蛋舉行了「SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL」家族演唱會，動員了旗下歌手大軍，還找回已經離開公司的藝人團聚，可惜的是，天團EXO只剩下2人登台，首次以2人形式演唱人氣歌曲〈初雪〉，前成員張藝興則被目擊到坐在台下觀賞。

▲張藝興與EXO 2成員合體。（圖／翻攝自張藝興IG）

EXO在2012年以12人團形式出道，但隨著吳亦凡、鹿晗、黃子韜相繼退團，張藝興也將事業重心放在中國，目前團體僅剩8人。成員中伯賢、XIUMIN、CHEN已改簽INB100，且在2024年與老東家SM鬧出合約糾紛，D.O則成立了個人公司。而KAI與世勳則因正在服兵役而未能參與此次演唱會，因而此次SM 30周年家族演唱會，只有隊長SUHO與成員燦烈登台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張藝興現身SM 30周年演唱會。（圖／翻攝自微博）

燦烈在台上時坦言，此次與SUHO作為EXO的代表站上舞台，是全新的經驗。他感慨：「這是我們兩人首次以EXO的身份一起登台演出，意義非凡。」此外，他也透露了 EXO 未來的計畫：「KAI 很快就會退伍，世勳雖然還有一些時間，但已經不遠了。我們正在討論接下來的活動，請大家多多期待。」

值得一提的是，台上雖只有兩人登台，台下卻有粉絲目擊到張藝興在台下奮力為隊友們應援，事後他也在Instagram曬出SUHO在後台認真練舞的片段寫下「太認真了隊長」，以及與SUHO、燦烈的合照，表示「下次見」，還喊出EXO口號「We are one!」

▲張藝興限時動態。（圖／翻攝自張藝興IG）



點我看影片