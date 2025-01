張藝興現身SM 30周年演唱會！「合體EXO隊友」喊：We are one

記者劉宛欣/綜合報導

南韓造星工廠SM娛樂迎來創立30周年紀念,近兩日在首爾高尺天空巨蛋舉行了「SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL」家族演唱會,動員了旗下歌手大軍,還找回已經離開公司的藝人團聚,可惜的是,天團EXO只剩下2人登台,首次以2人形式演唱人氣歌曲〈初雪〉,前成員張藝興則被目擊到坐在台下觀賞。

▲張藝興與EXO 2成員合體。(圖/翻攝自張藝興IG)

EXO在2012年以12人團形式出道,但隨著吳亦凡、鹿晗、黃子韜相繼退團,張藝興也將事業重心放在中國,目前團體僅剩8人。成員中伯賢、XIUMIN、CHEN已改簽INB100,且在2024年與老東家SM鬧出合約糾紛,D.O則成立了個人公司。而KAI與世勳則因正在服兵役而未能參與此次演唱會,因而此次SM 30周年家族演唱會,只有隊長SUHO與成員燦烈登台。

▲張藝興現身SM 30周年演唱會。(圖/翻攝自微博)

燦烈在台上時坦言,此次與SUHO作為EXO的代表站上舞台,是全新的經驗。他感慨:「這是我們兩人首次以EXO的身份一起登台演出,意義非凡。」此外,他也透露了 EXO 未來的計畫:「KAI 很快就會退伍,世勳雖然還有一些時間,但已經不遠了。我們正在討論接下來的活動,請大家多多期待。」

值得一提的是,台上雖只有兩人登台,台下卻有粉絲目擊到張藝興在台下奮力為隊友們應援,事後他也在Instagram曬出SUHO在後台認真練舞的片段寫下「太認真了隊長」,以及與SUHO、燦烈的合照,表示「下次見」,還喊出EXO口號「We are one!」

▲張藝興限時動態。(圖/翻攝自張藝興IG)



點我看影片