單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋

記者王靖淳／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）10日無預警公開懷孕產女的喜訊，事後更透露自己沒有結婚，消息曝光後引發外界討論，就連自節目《超級星光大道》出道的女星林雨宣都發文談論此事，除了透露自己是單親家庭外，同時也有感而發表示：「36年過去了，網路上未開化原始人還是挺多的，不知道原始人是不是都在所謂的『健全』家庭長大的。」

▲鬼鬼（圖左）未婚生女，林雨宣表達看法。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811、crystallin1288）

林雨宣透露，媽媽在未婚的情況下生下她，她自豪地稱呼對方為「林小姐」，同時也透露，她的母親認為保持未婚是她的保養秘方。林雨宣表示，儘管媽媽在撫養她的過程中做出許多犧牲，不過她自覺未曾讓母親失望，並已成為一位能使對方感到驕傲的成年人，「當然養我長大的過程她勢必得犧牲了不少，慶幸的是我也沒有長歪，成為了能讓她驕傲的孩子。」

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林雨宣回顧她的成長環境，提到雖然36年前的社會對單親家庭可能有偏見，但她感到幸運，因為在她的成長過程中，有祖父母、舅舅以及眾多親戚的關愛，讓她從未感受到缺愛。對於外界對她父親身份的好奇，她堅定地表示那是不重要的，重要的是她是母親的女兒，「至於如果有人要問我我爸是誰，我只能說不干你的事也不干我的事，我只需要知道我是我媽的小孩就好！」

▲林雨宣透露自己是單親家庭。（圖／翻攝自Threads／crystallin1288）

最後，林雨宣對於網路上依然存在的保守觀念表達不滿，她諷刺那些對非傳統家庭持偏見看法的人為「未開化的原始人」，並希望這種思想能夠快速被淘汰，「希望原始人的腦袋一輩子都不要進化，被淘汰的速度比較快。」