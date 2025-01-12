王星淪豬仔「泰國治安引憂」！　旅泰女星報平安揭當地現況

記者劉宛欣／綜合報導

中國演員王星近期因赴泰拍戲，結果反遭詐騙集團控制，被送往緬甸詐騙園區成為「豬仔」，引發國際關注，也令不少人對當地的旅遊安全感到憂心。定居曼谷的台灣藝人胡佩蓮為此發文，透露自己所知的現況，而陳美鳳也因此與她連絡給予關心。

▲胡佩蓮透露陳美鳳特地傳訊關心她。（圖／翻攝自胡佩蓮、陳美鳳臉書）

胡佩蓮日前在臉書發文報平安寫下「我在曼谷，我很平安！」提到最近因為王星事件的緣故，很多朋友聯絡她，提醒她要小心，她表示：「我在這裡請大家不用擔心啦！對於已經居住在曼谷好幾年的我，真心認為泰國真的是一個很值得來旅遊的好地方！好吃、好玩、好買、好觀光！」似乎對於治安沒有疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於駭人聽聞的新聞，胡佩蓮直言「我想如果在泰國所去的地方，都是一些正當的場所，和朋友一起、不落單、謹慎行事，應該不至於會遇到那些不好的事！」她認為詐騙集團無處不在，不管在任何國家、任何時候都依該謹慎，遇到任何事都記得先跟家人、好友商量，告知自己的去處，或許就可以避免許多意外的發生。

▲胡佩蓮發文講述對有關泰國最近治安的看法。（圖／翻攝自胡佩蓮臉書）

在該篇貼文留言處，胡佩蓮特別標記了陳美鳳，感激表示「謝謝美鳳姐關心我喔！感恩！」陳美鳳隨即回覆「記得多年前和文琳、千鈺在泰國和妳一起喝咖啡，泰國很不錯大部分人都很善良」，胡佩蓮隨即附和：「真的！泰國是佛教國家， 大部分人都很親切和善！希望姐有機會再來玩喔！我現在對曼谷比較熟悉一些，可以陪妳到處逛逛啦！」互動相當溫馨。