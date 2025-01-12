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黃子韜抖音粉絲「一天狂跌300萬」！原因曝光　網嘆：很正常

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃子韜近年積極經營直播帶貨，先前在直播中放話若是粉絲數量破1500萬，就要送出十台車，此話一出，粉絲數在一夕之間暴漲500萬，最終突破4500萬，掀起網友熱烈討論。11日晚間他依約抽出10輛車，不過，抽獎活動一結束就陸續有網友退粉，截至目前己經少了一百多萬的粉絲。

▲黃子韜掉粉幾百萬。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜近來積極經營直播。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃子韜11日晚間履行約定，在直播中抽獎送給粉絲車子，期間粉絲漲幅超過3000萬，在10日晚間粉絲數雖超過了4500萬，但11日晚間抽完獎，粉絲數已陸續狂跌，截至目前為止已經剩4207萬，少了300多萬的粉絲。「黃子韜掉粉超百萬」關鍵字火速登上微博熱搜第一名。

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▲黃子韜掉粉幾百萬。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜掉粉幾百萬。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜掉粉幾百萬。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛表示「就是抽完就取關了」、「本就是有些人為了看後續，看他能不能兌現才關注的，取消關注不是很正常的嗎」、「可別把他逼急了，逼急了再抽十輛」、「取了就取了，但是如果中獎還取消真的很不好」、「就是為了漲粉才抽獎的啊，抽獎結束別人為什麼不能取關」、「完事了就取關不是很正常吗」。

此前，黃子韜曾在1個月內進行了4場帶貨直播，銷售額驚人，達到了人民幣1000萬至2500萬元（約台幣4541萬元至1億1352萬元）之間，產品以美妝為主。愛情、事業兩得意的他，去年底在直播中表示，只要粉絲數量達到1500萬，就會送出十台車作為粉絲福利。

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