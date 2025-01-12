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振曜尾牙抽獎「總裁送百萬股票」　蔡尚樺驚呼：太狂啦！

記者王靖淳／綜合報導

主持人蔡尚樺最近受邀擔任振曜科技尾牙主持人，平時會在社群記錄日常的她，今（12）日就發文分享振曜的老闆看當天股價是121.5塊錢，直接再抽10張公司股票，加碼多送出幾百萬。為此她開心表示：「真的是太狂啦！」

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺透露，通常活動主持人會事先知道老闆的加碼金額，以避免在台上出現尷尬局面。然而，這次振曜的總裁在活動開始前向她表示，加碼金額將依活動氣氛而定，並鼓勵她在台上全力以赴，以助盛會氣氛達到高潮，「開場前總裁跟我說『就看你的功力！幫大家謀福利，如果氣氛好我覺得滿意，加碼金額無上限。』」

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▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺透露振曜尾牙太狂。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺興奮分享她如何在台上成功促使總裁3次加碼獎金，首先是抽出74個價值2萬元的紅包，其中1個竟然由總裁自己抽中。蔡尚樺表示這個巧合讓總裁感到非常高興，隨後他再度加碼，決定根據當日公司股價，抽出10張公司股票作為員工的額外獎勵，同時也透露，這一連串的加碼讓在場的員工興奮不已，氣氛達到頂峰。

▲▼蔡尚樺。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

▲蔡尚樺擔任振曜尾牙主持人。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）

蔡尚樺提到，總裁在活動結束後對她表示滿意，並透露自己對於能夠慷慨地分享財富感到十分開心，認為這樣的活動不只讓賓主盡歡，也極大提升了團隊的士氣和凝聚力，期待來年能再次帶來同樣精彩的表現，「賓主盡歡超有成就感，期待明年繼續一起嗨。」

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