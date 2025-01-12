視網膜隔7年揭「辭華視主播主因」！無奈嘆：意識到環境不會進步

記者劉宛欣／綜合報導

網紅視網膜（陳子見）擁有流利口條，曾經營《眼球中央電視台》YouTube頻道，成功吸引百萬粉絲訂閱。然而，他23歲時短暫進入華視擔任午間新聞主播，但不到一年便閃辭，離職原因曾引發多方揣測。先前，他登上唐綺陽的節目《唐陽雞酒屋》，首度揭露當年離開主播台的真正原因。

▲視網膜曾擔任華視新聞主播。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜於2018年加入華視，成為午間黃金時段史上最年輕的新聞主播，表現廣受觀眾讚賞。然而，不到一年時間便辭職離開，外界猜測他因收視率不好、違規接業配、遭同事排擠而離開。時隔多年他在《唐陽雞酒屋》中坦言，真正原因是他覺得主播工作未能讓他擁有成就感，他表示當時剛好在休假時去東京旅遊，看著滿山楓葉，讓他反思「為什麼我要一直待在一個自己覺得不會再進步的環境裡面？」於是毅然決定離開。

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▲視網膜前往東京旅遊時，反思自己工作的意義。（圖／翻攝自視網膜臉書）

談及當年經歷，唐綺陽在節目中提及外界普遍認為「主播是一個宮鬥很厲害的職業」，但視網膜否認這是辭職原因。他直言，當時更多是因為成就感不足：「那時候23歲，覺得人生在30歲前應該要多看多學」。如今，視網膜的《眼球中央電視台》停更，轉戰節目主持，風格大獲好評，還獲金鐘獎提名。