ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

視網膜隔7年揭「辭華視主播主因」！無奈嘆：意識到環境不會進步

記者劉宛欣／綜合報導

網紅視網膜（陳子見）擁有流利口條，曾經營《眼球中央電視台》YouTube頻道，成功吸引百萬粉絲訂閱。然而，他23歲時短暫進入華視擔任午間新聞主播，但不到一年便閃辭，離職原因曾引發多方揣測。先前，他登上唐綺陽的節目《唐陽雞酒屋》，首度揭露當年離開主播台的真正原因。

▲視網膜前往東京旅遊時，反思自己工作的意義。（圖／翻攝自視網膜臉書）

▲視網膜曾擔任華視新聞主播。（圖／翻攝自視網膜臉書）

視網膜於2018年加入華視，成為午間黃金時段史上最年輕的新聞主播，表現廣受觀眾讚賞。然而，不到一年時間便辭職離開，外界猜測他因收視率不好、違規接業配、遭同事排擠而離開。時隔多年他在《唐陽雞酒屋》中坦言，真正原因是他覺得主播工作未能讓他擁有成就感，他表示當時剛好在休假時去東京旅遊，看著滿山楓葉，讓他反思「為什麼我要一直待在一個自己覺得不會再進步的環境裡面？」於是毅然決定離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲視網膜前往東京旅遊時，反思自己工作的意義。（圖／翻攝自視網膜臉書）

▲視網膜前往東京旅遊時，反思自己工作的意義。（圖／翻攝自視網膜臉書）

談及當年經歷，唐綺陽在節目中提及外界普遍認為「主播是一個宮鬥很厲害的職業」，但視網膜否認這是辭職原因。他直言，當時更多是因為成就感不足：「那時候23歲，覺得人生在30歲前應該要多看多學」。如今，視網膜的《眼球中央電視台》停更，轉戰節目主持，風格大獲好評，還獲金鐘獎提名。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

視網膜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 視網膜隔7年揭「辭華視主播主因」！無奈嘆：意識到環境不會進步
  2. 劉德華香港演唱會傳鬥毆、有炸彈！　警方出動8次「全是假報案」
  3. Sandy失眠整晚「爆哭求入睡」！　認精神崩潰陷焦慮：好狼狽
  4. 王星淪豬仔「泰國治安引憂」！　旅泰女星報平安揭當地現況
  5. 林曉培「我這種做錯事的人」淚灑舞台：一切都太難了
  6. 李多慧公開YT頻道收入！　「暖捐50萬做公益」狂圈粉
  7. 謝和弦躁鬱症發作險墜樓！　家人伸手拉他出地獄「爸一句話藏洋蔥」
  8. 張藝興現身SM 30周年演唱會！「合體EXO隊友」喊：We are one
  9. 曹西平預告「吃便當過除夕」　父母雙亡悲嘆：寂寞很久了
  10. 南韓觀眾對《魷魚2》最嚴苛！　導演嘆：回家卻得不到安慰的感覺

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366