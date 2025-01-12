百萬網紅DK曝不生小孩主因！「她的身體她說了算」寵妻發言萬人讚爆

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR「異色檔案」DK經常製作與社會議題相關的影片，發表對時事的看法，深受廣大觀眾支持，私下在Instagram上則與頻道上有著極大反差，發布與老婆曬恩愛的可愛片段，閃瞎粉絲。近來藝人吳映潔（鬼鬼）未婚生女的消息引起社群上的廣泛討論，DK對此也有感，在Threads上發文分享夫妻倆不生小孩的原因。

▲DK與老婆Di掃經常在IG放閃。（圖／翻攝自異色檔案Instagram）

事實上，DK夫婦平常就不時會在IG的問答中，被粉絲問起不生小孩的原因，兩人都是用幽默的方式帶過，11日在Threads上，他發文透露夫妻倆之所以不生小孩有兩個原因，首先是DK老婆有憂鬱症，擔心自己的狀況會影響孩子，DK自己則是「比起一個還沒出生的小孩，我更愛我的老婆」，明確闡述了不生的原因。

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▲DK分享不生小孩的原因。（圖／翻攝自異色檔案Threads）

DK認為「生不生小孩，從來都是女人自己的選擇，沒結婚，當然是她自己決定，就算結了婚，丈夫或親戚也沒資格影響她的想法，因為這是她的身體、她的人生，她說了算」，雖未直接點名，也剛好對應到了最近鬼鬼未婚生女的討論。該貼文一出，獲得廣大網友迴響，許多人紛紛在底下留言表達認同。