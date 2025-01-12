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林曉培「我這種做錯事的人」淚灑舞台：一切都太難了

記者許逸群／台北報導

搖滾女王林曉培2025年首場售票演出《Shino林曉培2025 START Tour》於昨（11日）舉行。作為出道25年的集大成專場，她以一曲〈曾經我也想過一了百了〉淚灑舞台，將20首經典歌曲化為正能量，獻給所有在困難中掙扎的人。

▲▼林曉培演唱會。（圖／Legacy提供）

▲▼林曉培演唱會。（圖／Legacy提供）

▲▼林曉培演唱會。（圖／Legacy提供）

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演唱會上，林曉培一襲黑色勁裝閃亮開場，金曲連發讓全場氣氛嗨翻。本次專場一連20首歌，整整兩小時唱好唱滿，更帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，並與資深鼓手陳志昆攜手合作，打造更成熟的現場音樂編制，讓樂迷大飽耳福。

▲▼林曉培演唱會。（圖／Legacy提供）

▲林曉培演唱〈曾經我也想過一了百了〉忍不住落淚。（圖／Legacy提供）

林曉培感性的自述中，她哽咽唱起〈曾經我也想過一了百了〉，她認為自己有責任唱這首歌，「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。照顧好自己、有健康的身體、平靜的心，然後去迎接機會。」

林曉培感動喊話：「生活太難，像我這種做錯事的人，一切都太難了。但不管再怎麼難，要相信生命永遠比這個困難更強大。有生之年我都會愛你們！我們1月18台中見！」最後，全場大合唱〈心動〉，Legacy化身大型KTV！

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