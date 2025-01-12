曹西平預告「吃便當過除夕」　父母雙亡悲嘆：寂寞很久了

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人「四哥」曹西平近年淡出演藝圈，在台中、台北經營飾品店，平時會在社群記錄生活的他，最近發文透露今年除夕夜將獨自吃便當度過，同時也感性表示：「不怕寂寞，因為寂寞對我說已經很久了，不太有感覺了。」

▲曹西平透露過年要在家吃便當。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

曹西平表示，對於過年他並不特別在意，將會簡單點一份便當作為當晚的晚餐，並在隔日初一如常返回工作崗位。他透露，雖然有晚輩提議要訂購年夜菜，不過他婉拒這個建議，認為應該要省著點。曹西平提到，年輕人可能享受節日氛圍，而像他這樣的長者則更喜歡安靜地度日，「年輕人喜歡過節，老人喜歡過日子。」

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▲曹西平會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

最後，曹西平進一步表達他對獨自生活的適應和內心的堅強。他提到，雖然父母已經去世，家人往來稀少，但他已習慣一個人生活的模式。他坦言，晚輩雖然常表達關心，他也深知大家的好意，不過他強調，生活要看淡一些，才能更加自在，活得清醒才是最重要的，「看淡一些才會更自在，在乎太多活著更辛苦，活著清醒才是最重要。我不當一個渾渾噩噩、不清不楚的人過一生。」