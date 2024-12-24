甄子丹執導新片卡司超狂！張智霖蓄鬍「真實白髮上陣」演極惡反派

記者黃庠棻／台北報導

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼《葉問》系列後再合作，打造獨特的法庭動作片《誤判》，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）

《誤判》除了打戲精彩，文戲同樣扣人心弦，靠一群實力派演員展現強大演技，以往總是扮演高富帥貴公子的張智霖，特別蓄鬍變身成「斯文敗類」，他笑說「這次壞得很撤底。」不過改頭換面的壞人模樣依舊十分有型，更有粉絲讚美他帥出新高度。

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▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）



張智霖在片中轉型扮演大反派，平日是一位善良熱心的律師助理，援助面臨官司的弱勢人士，其實靠著法律漏洞協助犯罪集團脫罪，他表示「並非第一次扮反派，但這次壞到骨子裡去！」

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）



在電影中，張智霖必須對付甄子丹，他覺得不可能一副白淨模樣上陣，會顯得氣勢不足，特別一改以往帥氣形象，蓄起鬍子和花白的頭髮，笑說「我不年輕了，電影中的白鬍和白髮都是我自己的，沒有特別染黑，平時我就是花白的樣子了，觀眾看到是純天然的顏色。」

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）

而張智霖對壞人的演出完全沒包袱，不但販毒、吸毒，更殘忍用鐵槌狂砸辦事不力的下屬，笑說「演員就是要什麼都能演，不可能一直只有一種形象。」而他在電影中也和自己一手培育的蛇蠍美女律師陳欣研上演親熱戲，透露現是都是導演甄子丹親自和他一起示範動作給陳欣妍看，直呼「如果有拍起來就太精彩了。」

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）



而影帝鄭則仕則是和甄子丹七度合作，鄭則仕表示之前從《葉問》系列到《追龍》，兩人的對手戲不多，沒想到甄子丹會指名他演出《誤判》，而且對手戲極多，有如最佳拍檔，私下相處時間也多了，他感受到甄子丹對電影的熱情和執著，讓他很感動，也全力配合，更熬夜拍動作戲。

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）

鄭則仕扮演長期在檢查官部門工作的長官，被工作磨成了老油條，直到新晉檢查官甄子丹出現，再度喚起他對工作的熱情，和甄子丹一搭一唱應付大長官吳鎮宇的要求，很有笑果，甚至跟著對方一起冒險搜證。他透露自己和角色一樣，從來沒打過架，但這回被踢了一腳，幽默笑說「完全不介意，只要記得給片酬，如果改踢左腳還可以打八折。」

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）



影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件。

▲甄子丹執導並主演電影《誤判》，集結超狂卡司。（圖／華映娛樂提供）

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