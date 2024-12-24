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Rosé簽名會穿「北一女小綠綠制服」亮相！　台粉絲嗨爆：最美校花

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé近日發行SOLO專輯，主打歌〈APT.〉受到粉絲喜愛，21日舉辦唱片簽售會，現場竟穿上套北一女的綠色制服，讓台灣粉絲驚喜不已。

▲▼ ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ 。（圖／翻攝IG）

在簽售會上，有許多海外粉絲到場支持，一位來自台灣的粉絲送上了一套北一女的綠色制服，Rosé毫不猶豫地將制服套在身上，這一幕隨即引起了現場粉絲的熱烈歡呼，照片曝光後，許多台灣粉絲紛紛興奮留言，讚美Rosé穿上制服的模樣「根本是校花」，Rosé乎對這件衣服十分滿意，甚至穿了一段時間才脫下來。

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▲Rosé穿北一女制服。（圖／翻攝自ROSÉ FOCUSED¹ X）

▲Rosé穿北一女制服。（圖／翻攝自ROSÉ FOCUSED¹ X）

Rosé參加劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，她在節目上分享許多小時候、專輯的趣事，她表示，〈APT.〉發行的那一天收到很多朋友的訊息，她和當時人在紐約的Lisa視訊聊了1、2個小時，和Jisoo傳訊息傳了1個小時，Jennie也把當時周圍在放〈APT.〉的影片傳給她，雖然現在成員們各自在不同的地方認真生活，但彼此之間仍經常聯絡，「我很想念成員們。」不過，好消息是BLACKPINK即將以完全體回歸，預計明年會發行新專輯和舉辦巡演。
 

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