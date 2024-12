Rosé簽名會穿「北一女小綠綠制服」亮相！　台粉絲嗨爆：最美校花

記者田暐瑋/綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Rosé近日發行SOLO專輯,主打歌〈APT.〉受到粉絲喜愛,21日舉辦唱片簽售會,現場竟穿上套北一女的綠色制服,讓台灣粉絲驚喜不已。

在簽售會上,有許多海外粉絲到場支持,一位來自台灣的粉絲送上了一套北一女的綠色制服,Rosé毫不猶豫地將制服套在身上,這一幕隨即引起了現場粉絲的熱烈歡呼,照片曝光後,許多台灣粉絲紛紛興奮留言,讚美Rosé穿上制服的模樣「根本是校花」,Rosé乎對這件衣服十分滿意,甚至穿了一段時間才脫下來。

Rosé參加劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,她在節目上分享許多小時候、專輯的趣事,她表示,〈APT.〉發行的那一天收到很多朋友的訊息,她和當時人在紐約的Lisa視訊聊了1、2個小時,和Jisoo傳訊息傳了1個小時,Jennie也把當時周圍在放〈APT.〉的影片傳給她,雖然現在成員們各自在不同的地方認真生活,但彼此之間仍經常聯絡,「我很想念成員們。」不過,好消息是BLACKPINK即將以完全體回歸,預計明年會發行新專輯和舉辦巡演。



