點讚「台北101改稱台灣101」挨轟！賈永婕開心喊：週末都在開趴

▲賈永婕週末去看阿妹演唱會，還開心向網友表示，整個週末都在Party。（翻攝賈永婕臉書）

圖文／鏡週刊

台北101董事長賈永婕昨（23日）赴立法院備詢，向民進黨立委郭國文表示，台北101若改稱台灣101「也很棒啊」，一番言論引來網友一面倒撻伐。此外，她22日在臉書分享去朝聖阿妹大巨蛋演唱會，拿手牌「永婕同心」與阿妹合照，有網友留言：「整天玩玩玩 讚唷。」賈永婕坦言：「真的超開心！整個週末都在party。」董座生活過得頗滋潤。

立法院財政委員會昨邀請財政部、金管會以及賈永婕等，就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」專題報告。

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民進黨立委郭國文質詢時關切台北101將有新資入股、大股東伊藤忠有無要撤資，賈永婕回應，她知道伊藤忠有打算要出脫持股，但目前不太知道確切動向，表示自己上個禮拜快閃日本，就是去找伊藤忠，「去談股權」；同時，她希望讓外資知道台灣是一個自由經濟體、可以自由交易的國家。郭國文再問，有無洽特定對象買家？賈永婕回應：「我不能透露到這個程度。」

另外，郭國文認為，台北101是國家層級、不只是市府層級，應該是「台灣101」。對此，賈永婕表示認同，「台北101改成台灣101，也很棒啊。」

▲賈永婕表示週末都在開趴。（翻攝賈永婕臉書）

不過，「台北101」改名說引爆網友怒火，有網友在賈永婕臉書留言：「未來雙子星就叫台灣星；台北大巨蛋也別叫台北大巨蛋了，一點都不民主，就叫台灣大巨蛋，宜蘭三星蔥也別叫宜蘭三星蔥了！」「又假公濟私了嗎？！」「台北101，不能改名字，價小姐，真無賴」、「既然有賴清德蘭 也可以有賴清德101」。

眾多PTT鄉民則在八卦板相關討論下方評論：「等一下..現在連台北都不行了嗎？」「台北市政府改成台灣市政府」、「台北大巨蛋也改名 台灣大巨蛋」、「台北101聽起來比台灣101潮很多」、「高雄愛河 要不要叫 台灣愛河？」「神經病，正事不會做」、「花瓶就是花瓶」、「改民主進步101比較好」。

▲▼PTT鄉民砲轟賈永婕。（翻攝PTT八卦板）



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