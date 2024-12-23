簡廷芮兒「發燒住院15天變小腦炎」　冒2反應她喊：太心疼

記者王靖淳／綜合報導

女星簡廷芮2015年因出演電影《我的少女時代》中校花角色「陶敏敏」快速走紅，還因此獲得「最美校花」封號。她在2020年宣布結婚，婚後育有1對兒女，平時會透過社群記錄親子日常，不料今（23）日卻發文透露兒子「小芒果」發燒、拉肚子住院15天，過程中還出現眼睛上吊、全身扭曲等反應，後來更確診小腦炎，讓她感到相當心疼。

▲簡廷芮透露兒子生病住院15天。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮表示，兒子因為發燒和腹瀉急診後，被診斷為「肺炎鏈球菌+急性腸胃炎」，接著轉院至台大兒童醫院治療。然而第三天晚上，兒子的症狀突然惡化，出現眼睛上吊、全身扭曲等異常反應，這情況斷續持續超過1小時，最終靠鎮定劑才稍微緩解。簡廷芮透露，經醫療團隊進一步檢查，確診是因黴漿菌藥物引發的「錐體外症候群」，而這在文獻上僅有一例記錄，因此兒子成為第二例。

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▲簡廷芮。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮坦言，兒子在住院期間病情波折不斷，當退燒後卻突如其來地失去語言能力，上半身無力甚至無法坐起，後來經過腰椎穿刺和核磁共振檢查，確診是「小腦炎」。簡廷芮表示，醫療團隊判斷不需要藥物治療，只需時間來復原。為此她感慨地說：「這15天的一切對我們來說真的太折磨⋯小小的身體也真的太辛苦，太心疼了。」如今，簡廷芮的兒子已經回到家中，努力練習說話與走路，恢復的過程正在順利進行。