《原子少年》VERA走中性魅力！迎25歲新里程碑　自豪：我們超帥

記者吳睿慈／台北報導

VERA全新專輯《Ver.25》將於12月26日正式上架數位音樂平台，12月30日全面推出實體專輯。這是VERA自2022年出道以來，相隔兩年的第二張專輯，也是他們向2025年邁進的全新代表作。專輯由團長巴比包辦所有詞曲創作，充滿更多音樂性與成員獨特魅力。專輯預購首週便榮登博客來預購總榜及周榜冠軍，令團員們感動不已，並表示將有更多活動與歌迷見面。

▲《原子少年》VERA走中性魅力，迎25歲新里程碑。（圖／踢帕娛樂提供）



VERA由孟維、Nelson、藍弟、巴比、學文、蔡朕六人組成，以中性魅力和「沒有駕馭不了的舞台」的口號打響台灣偶像市場。2024年底推出的《Ver.25》象徵全新版本的VERA，同時也迎接成員平均年齡25歲的重要里程碑。他們表示：「25歲對我們來說是一個全新的境界，我們希望透過這張專輯傳達責任與目標感。」專輯的預購熱銷再次證明VERA的強大吸引力。

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《Ver.25》由團長巴比主導製作，以「靈魂的重生」為概念，展現從強烈風格到浪漫、壓抑再到破曉的完整音樂故事。成員蔡朕透露：「這張專輯彙集了過去兩年的故事，希望能成為一道曙光，帶給迷惘的人溫暖與力量。」專輯中的每首歌曲皆精心打造，展現了VERA對音樂和故事敘述的高度投入與成長。

▲VERA音樂性升級，造型也大幅突破。（圖／踢帕娛樂提供）



VERA在《Ver.25》中不僅音樂性升級，造型也大幅突破。Nelson挑戰紅色網格緊身服，讓人耳目一新。成員們紛紛表示：「我們真的很帥！很期待和歌迷分享新的作品與形象。」此外，他們提到過去兩年的表演與製作經驗，使團隊在唱歌技巧、舞台掌控及音樂製作上都有顯著進步，這張專輯展現了最成熟的VERA。