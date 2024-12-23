趙正平兒子倒數出生！　他曝成為童星可能性：不帥就當8+9

記者王靖淳／綜合報導

藝人趙正平今年3月和小22歲空姐女友結婚，時隔半年時間透過社群曬出超音波照，驚喜宣布升格當爸的好消息，並透露即將迎來男寶寶的誕生。最近他在IG上傳一段短片，幽默表示若將來兒子長得帥就靠他吃穿，不帥的話乾脆就讓他成為8+9，「現在8+9賺的也都比我多，我OK。」

▲趙正平。（圖／翻攝自Instagram／chao_cheng_ping）

影片中，趙正平先是透露，老婆懷孕至今只增加不到10公斤，身材維持得相當好，並笑言有個懷孕的「都市傳說」。他提到，懷女孩的媽媽會因賀爾蒙影響變得更美，而懷男孩的媽媽則可能出現痘痘或皮膚暗沉。不過，他也強調老婆皮膚依然光滑亮麗，表示未來孩子是男生，應該會是個帥哥。

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▲趙正平10月底證實老婆懷孕。（圖／翻攝自Threads／chao_cheng_ping）

趙正平進一步開玩笑表示，若兒子真的長得帥氣，未來可能會讓他加入演藝圈，甚至從小就當童星，「我就靠他吃穿了！」然而，當被問到如果兒子不如預期那麼帥，他則幽默回應：「現在8+9很流行，不然去當8+9吧！」至於兒子若選擇成為8+9，是否會支持他刺青，趙正平展現一貫的搞笑風格，直率表示：「還要包手...包全身好了啦！包他去死，全包啦！」