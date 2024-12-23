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短今側身炸出渾圓胸型曲線！「穿上黑絲」解放逆天長腿　粉絲全看暈

記者顧齊祐／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員短今（胡馨儀），擁有亮眼的外型和火辣身材，是許多人心中的女神，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，近日更是曬出了一組在法國遊玩的美照，瞬間吸引了大批網友的目光。

▲短今完美展現身材比例，讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今完美展現身材比例，讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今於昨（22）日在Instagram上分享了她在法國的美照。照片中，她戴著黑色墨鏡，將一頭長髮綁成高馬尾，並用黑色蝴蝶結裝飾，身上穿著白色平口上衣，露出鎖骨和肩頸線條，豐滿的上圍更是讓粉絲大飽眼福。她下半身搭配黑色短裙，斜揹黑色精品包包，整體造型顯得相當高雅。

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▲短今黑絲襪配上逆天美腿，看暈不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今黑絲襪配上逆天美腿，看暈不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

另一張照片中，短今將頭髮綁成包包頭，穿著粉色毛呢外套，下身搭配短裙、黑絲襪和長靴，逆天美腿完美展現出她的身材比例，相當性感。而最後一組照片，她又將長髮綁回馬尾，戴著棕色太陽眼鏡，身穿藍色格紋連身裙，配上白色小香風外套，下身依舊是黑絲襪，整體造型甜美又不失性感。

▲短今綁起馬尾配上白色小香風外套，整體造型甜美又不失性感。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今綁起馬尾配上白色小香風外套，整體造型甜美又不失性感。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今的美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言讚嘆「穿短裙真的很好看的漂亮短今」、「完美無瑕的美腿曲線」、「很棒，美麗又帥氣」、「穿短裙才是王道喔，黑色馬靴」、「根本女神降臨吧」。

▲短今遊玩法國的美照，吸引了大批網友的目光。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今遊玩法國的美照，吸引了大批網友的目光。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

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