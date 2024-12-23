侯怡君隔5年拍八點檔「滾泥濘蟲爬滿身」掛彩　蕭大陸淡定回應！

記者黃庠棻／台北報導

女星侯怡君相隔5年再度回歸民視八點檔，且製作人還是老公蕭大陸，她在新戲《好運來》挑戰一人分飾兩角，還有一大堆武打戲，先前在深夜吐露心聲「如果可以，我不願拍『他』的戲！」今（23）日《好運來》舉辦開播首映會，她也分享了拍戲時的辛苦。

▲侯怡君出席《好運來》 首映會。（圖／記者周宸亘攝）

民視八點檔《好運來》即將在24盛大開播，今（23）日舉辦記者會，主演侯怡君、藍葦華、倪齊民、楚宣、劉至翰一同接受訪問，尤其是主演侯怡君拍戲笑說「第一集累到好像拍了三百集」，透露短短一集就遇到所有災難戲，不只上山下海，還被鞭炮炸，甚至有滾山坡的戲碼。

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▲侯怡君出席《好運來》 首映會。（圖／記者周宸亘攝）

侯怡君談到滾山坡的戲碼，坦言為了逼真所以就地取材，有泥漿又有血漿，在樹林裡沒有替身就親自上陣，笑說「以前常滾，這次比較不一樣」，拍到一半發現身體開始很癢，仔細一看才知道自己的全身上下爬滿約一百隻螞蟻跟蟲。

▲侯怡君睽違5年重返八點檔。（圖／記者周宸亘攝）

而侯怡君隔了5年才又回歸拍攝八點檔，加上製作人是老公蕭大陸，坦言一開始就知道這個角色很辛苦，但因為同劇演員都是實力派，直呼「演起來很過癮」，只不過她為戲上山下海，還拍到腳趾瘀青，但丈夫卻沒有愛的鼓勵，甚至回「不會保護好妳自己啊」，不過她也解釋兩人私下不談工作，對方雖然沒有安慰也不會給太大壓力。

▲侯怡君拍戲腳趾瘀青。（圖／翻攝自臉書／侯怡君）